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Popular restaurante en San José enfrenta dura realidad: hija de dueños se viraliza con video que jamás imaginó hacer

La joven se sinceró sobre la crisis que vive el local que abrieron sus padres hace 15 años

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Por Juan Pablo Sanabria
Restaurante El Progreso
El restaurante El Progreso, ubicado en San José, atraviesa una crisis financiera, según contó la hija de los dueños. (Tomada de redes sociales)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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