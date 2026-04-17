Popular restaurante en San José enfrenta dura realidad: hija de dueños se viraliza con video que jamás imaginó hacer

El restaurante El Progreso, ubicado en San José, atraviesa una crisis financiera, según contó la hija de los dueños.

Hace 15 años sus padres abrieron con ilusión un restaurante que se convirtió en un popular negocio para los vecinos de Pavas, en San José. Ahora, a corazón abierto, la hija de los propietarios del local tomó las redes sociales para hacer una petición que jamás imaginó.

Eveliu, como aparece en redes sociales, subió un video a TikTok en el que, con pesar, cuenta que el restaurante de comida china El progreso atraviesa una difícil situación.

“Nunca pensé llegar a hacer este video porque no imaginé que llegaría en ningún momento a creer que le está yendo así de mal al restaurante de mis papás”, confesó en el video que se viralizó y ya tiene más de 150.000 reproducciones.

Según indicó, la competencia ha aumentado demasiado en los últimos años, lo cual ha provocado un golpe muy fuerte a las ventas. De hecho, reveló que otro local abrió hace unas semanas muy cerca del negocio de sus progenitores.

@offline.cgirl Yo sé q nadie verá este video pero quien sea que lo vea le agradecería mucho si nos apoyan! 🥲 Puede ser hasta con un like o comentario, cualquier medio de apoyo será bienvenido 🫶🏼✨ 📍Restaurante el Progreso del Segundo Palí en Pavas, 200 metros al Oeste 🙌🏼 Con todo gusto los recibimos aquí ☺️ #fyp #restaurante #costarica #ayuda #apoyo ♬ sonido original - Eveliu

La situación se agravó a tal punto que, por primera vez en 15 años, la familia tuvo que sentarse a conversar para tomar cartas en el asunto. Por esta razón, ella decidió visibilizar lo sucedido, invitando a comprar en el restaurante.

“Están en tal desesperación que incluso están valorando cerrar el restaurante y abrir uno nuevo en otro lugar. Es por eso mismo que estoy haciendo este video, con el fin de que nos demos a conocer mucho más por las redes sociales", comentó.

“Si tienen ganas de cenar o almorzar algo rico, bueno y barato, con todo el gusto del mundo. Estamos abiertos de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para que puedan venir a visitarnos y, sobre todo, se la pasen bien”, finalizó.

El restaurante El Progreso está ubicado en Pavas, del segundo Palí, 200 metros al oeste. No cuentan con express, pero se pueden hacer pedidos para llevar al teléfono 2290-1635.