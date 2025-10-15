Polémico regreso: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 18 años, pero un integrante de la banda no la acompañará

Amaia Montero se une a La Oreja de Van Gogh tras 18 años. La gira excluye a un miembro clave y desata críticas por la salida de Leire.

Después de 18 años alejada del grupo, Amaia Montero regresó oficialmente a La Oreja de Van Gogh, banda que la lanzó al éxito internacional. El anuncio se realizó mediante un video en redes sociales donde aparecen Álvaro Fuentes, Xabier San Martín, Haritz Garde y la propia Amaia ensayando una canción inédita.

En el mensaje que acompaña el video, la agrupación confirmó que han estado trabajando en secreto durante un año en San Sebastián, España, componiendo nueva música y reviviendo la conexión musical que los unió tres décadas atrás. Afirmaron que lo que sintieron al reencontrarse en el ensayo fue como si el tiempo no hubiera pasado.

La publicación también adelantó que el reencuentro estará acompañado por una gira, aunque sin la presencia de uno de los fundadores, el guitarrista Pablo Benegas, quien decidió no participar en esta etapa por motivos personales. La banda explicó que seguirá formando parte de La Oreja de Van Gogh, aunque no detalló su nuevo rol.

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh anunciaron así su regreso

El regreso de Montero no pasó desapercibido y generó una oleada de reacciones, especialmente por las circunstancias que rodearon la salida de Leire Martínez, quien fue vocalista del grupo entre 2008 y 2024.

Una salida polémica

La desvinculación de Leire Martínez fue anunciada por la propia banda el 14 de octubre de 2024, mediante un comunicado en redes sociales. Martínez relató que se enteró al mismo tiempo que el público, lo que le provocó una fuerte reacción emocional y física. Reconoció que no le sorprendió del todo la decisión, pero sí la manera en que fue comunicada.

Varios seguidores criticaron el tono del mensaje oficial, al considerar que no reflejaba los 17 años de carrera que Leire aportó a la agrupación. Ella misma reveló que no recibió indemnización y que desde entonces no ha vuelto a tener contacto con sus excompañeros. Únicamente mencionó mantener buenos recuerdos del baterista Haritz Garde.

Durante entrevistas posteriores, Leire afirmó que no se sentía valorada en el proceso creativo del grupo y que tenía poca participación en las decisiones artísticas, lo que alimentó las sospechas sobre una posible maniobra para abrir espacio al regreso de Amaia Montero.

En medio de esas especulaciones, Amaia desmintió estar involucrada. En octubre de 2024, declaró que nadie del grupo la había contactado para volver y que los rumores sobre su influencia en la salida de Leire eran falsos. Mostró molestia y calificó esa situación como una “demencia”, al afirmar que atravesaba una etapa de recuperación personal tras una crisis de salud mental.

La cantante había aparecido en público por primera vez en mucho tiempo en uno de los conciertos de Karol G en Madrid, en julio de 2024, lo que reactivó las conjeturas sobre un posible regreso. A pesar de haber negado cualquier vínculo con el grupo en ese momento, ahora Montero se convierte nuevamente en la voz oficial de La Oreja de Van Gogh.

La agrupación no ha detallado si lanzará un álbum completo ni cuántos conciertos incluirá la gira. Por ahora, el anuncio solo adelantó que vendrán más noticias y que el grupo se siente emocionado de volver a encontrarse con su público en un escenario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.