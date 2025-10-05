Planeta insólito

Vive en el bosque y cría a sus hijos sin pantallas: fotógrafa narra placeres y desafíos de la vida en la naturaleza

La mujer se mudó a una comunidad alejada de la ciudad hace 15 años. Ella señala los aspectos positivos y negativos de su estilo de vida y resalta los beneficios de vivir en comunidad

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Odara da Floresta
La fotógrafa Odara da Floresta vive en profunda conexión con la naturaleza en Brasil. (O Globo/Brasil/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Odara da FlorestaCosta da Lagoa
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.