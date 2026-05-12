¿Usted lo hace? Joven perdió la audición 6 años por un hábito que muchos tienen y consideran higiénico

La joven se volvió viral al contar que perdió la audición durante 6 años.

Aunque los expertos llevan años pidiendo que no se utilice, hay un hábito que muchas personas siguen incorporando en su rutina diaria, pues lo consideran un acto de higiene. Pero si las advertencias de especialistas no habían calado lo suficiente, ahora es el testimonio de una joven que sufrió las consecuencias el que sacude las redes sociales.

Recientemente, una joven se volvió viral tras relatar cómo perdió la audición durante varios años luego de utilizar hisopos de algodón para limpiar sus oídos, una práctica que terminó generándole graves consecuencias.

La historia fue compartida a través de TikTok por la usuaria identificada como @skyevrx, quien contó el procedimiento médico al que se sometió para tratar la acumulación de cerumen y las secuelas en su capacidad auditiva.

En su testimonio, la joven explicó que el problema comenzó hace varios años cuando intentó limpiarse el oído con un hisopo, sin imaginar que esto le ocasionaría una lesión interna.

“Lo estuve limpiando en el baño con una de esas varitas de algodón doblada y perforé mi oído”, relató en el video, señalando que a partir de ese momento empezó su pérdida auditiva.

Los hisopos o bastoncillos de algodón, contrario a lo que se cree, no se inventaron para limpiar oídos. (Canva)

Según su testimonio, esta condición se prolongó durante aproximadamente seis o siete años, afectando su capacidad de escuchar con normalidad en uno de sus oídos.

La situación se agravó cuando, tiempo después, repitió la misma práctica en el otro oído, lo que le generó mayor preocupación debido a que el sistema auditivo también influye en el equilibrio corporal.

La joven aseguró que su percepción del sonido se volvió extraña y distorsionada, lo que le generó sensación de vulnerabilidad y desconexión con su entorno.

Posteriormente, la mujer fue sometida a un procedimiento de limpieza y extracción de cerumen, tras el cual experimentó una recuperación inmediata de la audición. “Puedo escuchar todo… incluso puedo oírme respirar”, expresó sorprendida.

La usuaria también manifestó que no era consciente del nivel de afectación que tenía hasta el momento en que recuperó su capacidad auditiva, describiendo la experiencia como impactante y abrumadora.

El uso de los hisopos puede empujar el cerumen y dañar los oídos. (Shutterstock)

El otorrinolaringólogo Jorge Tartaglione, advirtió en entrevista con LN+, de Argentina, que “utilizar hisopos para higienizarte los oídos es una mala costumbre” y que su uso puede provocar sordera, irritación e infecciones.

Ante estas advertencias, los especialistas reiteran que el oído no requiere limpieza interna con objetos, ya que cuenta con un sistema natural de autolimpieza. En ese sentido, recomiendan evitar el uso de hisopos y acudir a profesionales de la salud en caso de molestias, con el fin de prevenir daños auditivos que pueden llegar a ser permanentes.