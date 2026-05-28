Una pareja compró un pueblo abandonado en España y ahora busca familias para un proyecto que sorprende

Una pareja de Países Bajos impulsa la recuperación de un pueblo abandonado en España con un proyecto sostenible y convocatoria internacional.

Lo que durante décadas permaneció abandonado y cubierto por maleza, ahora empieza a recuperar actividad en el norte de España. La localidad de Bárcena de Bureba, en la provincia de Burgos, Castilla y León, se convirtió en el centro de un ambicioso proyecto impulsado por una pareja neerlandesa que busca crear una ecoaldea autosuficiente.

Maaike Geurts y Tibor Strausz compraron gran parte del pueblo con la intención de desarrollar un modelo de convivencia alejado de las grandes ciudades y más conectado con la naturaleza. Según detalló El Periódico, la iniciativa se hizo pública en 2024, aunque la búsqueda del sitio ideal inició años atrás.

La pareja adquirió el pueblo por 350.000 euros. La compra incluyó cerca de 60 casas de piedra en ruinas, caminos deteriorados y terrenos abandonados.

Donde muchas personas observaban abandono, ellos encontraron potencial. Geurts afirmó a El Periódico que el proyecto avanzó mejor de lo esperado y que nunca imaginaron una respuesta tan positiva.

Uno de los principales retos consistió en garantizar servicios básicos. Para resolverlo, instalaron una red eléctrica local alimentada por paneles solares y baterías almacenadas dentro de un contenedor marítimo reciclado.

La pareja también aprovechó el riachuelo que atraviesa la zona. Con eso desarrollaron sistemas de riego y balsas de almacenamiento para abastecer futuras huertas comunitarias y sostener cultivos regenerativos.

Además, comenzaron el diseño de un bosque comestible. La propuesta busca producir alimentos y contribuir con la conservación ambiental.

Paradójicamente, Bárcena de Bureba quedó abandonado en los años 70 debido a la falta de electricidad y oportunidades. Más de cinco décadas después, el pueblo intenta renacer mediante tecnologías sostenibles y nuevos modelos de convivencia.

Los impulsores del proyecto esperan integrar al menos seis familias provenientes de Países Bajos. Sin embargo, la convocatoria también permanece abierta para personas de otros países interesadas en colaborar con la reconstrucción de la localidad.

El objetivo consiste en formar una comunidad multicultural unida por valores relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

¿Cómo unirse al proyecto de Bárcena de Bureba?

La cuenta de Instagram @barcenadebureba acumula 739 seguidores al momento de la publicación de esta nota. La difusión en medios locales e internacionales provocó que más personas escriban para conocer los requisitos del proyecto y las opciones para mudarse al lugar.

En los últimos meses, los organizadores también promovieron encuentros culturales, festivales de poesía y actividades artísticas para atraer visitantes y posibles nuevos residentes.

Entre los mensajes publicados en redes sociales, una persona proveniente de Alemania indicó que trabajaba como electricista especializado en energía y tecnología de construcción y expresó interés en integrarse a la comunidad. Otro usuario manifestó su expectativa de desarrollar proyectos artísticos dentro de la ecoaldea.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.