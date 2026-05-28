Planeta insólito

Una pareja compró un pueblo abandonado en España y ahora busca familias para un proyecto que sorprende

Bárcena de Bureba permaneció abandonado durante décadas. Ahora una pareja impulsa una ecoaldea con energía solar y vida comunitaria

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una pareja de Países Bajos impulsa la recuperación de un pueblo abandonado en España con un proyecto sostenible y convocatoria internacional.
Una pareja de Países Bajos impulsa la recuperación de un pueblo abandonado en España con un proyecto sostenible y convocatoria internacional. (Instagram/@barcenadebureba)







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