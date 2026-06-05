Planeta insólito

Turista alimentó a una osa desde su automóvil y sufrió un violento ataque en una carretera de Rumania: vea el video

El conductor se detuvo para observar a una osa y su cría. Minutos después enfrentó un ataque que terminó con una cirugía de emergencia

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una ventana abierta y la cercanía con una osa desencadenaron un ataque en Rumania que dejó a un turista con lesiones de consideración.
Una ventana abierta y la cercanía con una osa desencadenaron un ataque en Rumania que dejó a un turista con lesiones de consideración. (@peoplesnews2024/X)







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O Globo

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