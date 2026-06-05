Turista alimentó a una osa desde su automóvil y sufrió un violento ataque en una carretera de Rumania: vea el video

Un turista búlgaro de 46 años sufrió heridas graves tras ser atacado por una osa cuando se detuvo en una carretera de Rumania para observar al animal y a su cría.
El incidente ocurrió la semana pasada en la carretera Transfăgărășan, una ruta conocida como el “Paso de los Osos”. Según la información disponible, Georgi Bizhev detuvo su automóvil junto a los animales y les lanzó comida.
Poco después, la osa se levantó sobre dos patas y se abalanzó contra el vehículo. La ventana del conductor permanecía abierta en el momento del ataque.
Bizhev grabó parte de lo sucedido. Posteriormente reconoció que ingresó en el territorio del animal y atribuyó el ataque a ese error.
Otro video captó la escena desde un vehículo que circulaba detrás. Las imágenes muestran al conductor tocando la bocina y gritando con la intención de ahuyentar a la osa. Minutos después logró alejarse del lugar.
Durante el ataque, el turista sufrió una mordida en el brazo izquierdo. Esa extremidad le sirvió para protegerse el rostro de los dientes y las garras del animal.
A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam.— People's news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026
He was hospitalized but is recovering and faces a fine.
This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao
De acuerdo con su relato a un medio local, observó un cambio en el comportamiento de la osa antes de que esta saltara hacia él. También indicó que el animal intentó sujetarlo y sacarlo del automóvil.
El cinturón de seguridad evitó que la osa lo arrastrara fuera del vehículo y hacia el asfalto.
Bizhev fue sometido a una cirugía de emergencia tras el incidente, según informó Radio Bulgaria.
El ciudadano búlgaro también figura como expresidente del club de fútbol Lokomotiv Gorna Oryahovitsa.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.