Turista alimentó a una osa desde su automóvil y sufrió un violento ataque en una carretera de Rumania: vea el video

Una ventana abierta y la cercanía con una osa desencadenaron un ataque en Rumania que dejó a un turista con lesiones de consideración.

Un turista búlgaro de 46 años sufrió heridas graves tras ser atacado por una osa cuando se detuvo en una carretera de Rumania para observar al animal y a su cría.

El incidente ocurrió la semana pasada en la carretera Transfăgărășan, una ruta conocida como el “Paso de los Osos”. Según la información disponible, Georgi Bizhev detuvo su automóvil junto a los animales y les lanzó comida.

Poco después, la osa se levantó sobre dos patas y se abalanzó contra el vehículo. La ventana del conductor permanecía abierta en el momento del ataque.

Bizhev grabó parte de lo sucedido. Posteriormente reconoció que ingresó en el territorio del animal y atribuyó el ataque a ese error.

Otro video captó la escena desde un vehículo que circulaba detrás. Las imágenes muestran al conductor tocando la bocina y gritando con la intención de ahuyentar a la osa. Minutos después logró alejarse del lugar.

Durante el ataque, el turista sufrió una mordida en el brazo izquierdo. Esa extremidad le sirvió para protegerse el rostro de los dientes y las garras del animal.

A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam.



He was hospitalized but is recovering and faces a fine.



This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao — People's news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026

De acuerdo con su relato a un medio local, observó un cambio en el comportamiento de la osa antes de que esta saltara hacia él. También indicó que el animal intentó sujetarlo y sacarlo del automóvil.

El cinturón de seguridad evitó que la osa lo arrastrara fuera del vehículo y hacia el asfalto.

Bizhev fue sometido a una cirugía de emergencia tras el incidente, según informó Radio Bulgaria.

El ciudadano búlgaro también figura como expresidente del club de fútbol Lokomotiv Gorna Oryahovitsa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.