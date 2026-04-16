Trabajador de hotel muere electrocutado al ahuyentar a un mono y todo quedó grabado

Las cámaras de seguridad del hotel captaron el momento exacto en que el tubo de hierro hizo contacto con la línea de alta tensión y el joven murió electrocutado.

Un intento por ahuyentar a un mono terminó en tragedia en un complejo turístico del estado de Madhya Pradesh, India. Un joven empleado del lugar perdió la vida electrocutado frente a las cámaras de seguridad del establecimiento.

La víctima fue identificada como Pradeep Raikwar, conocido también como Ranu, un trabajador que llevaba pocos días laborando en un resort ubicado cerca de la estación de tren de Khajuraho, en el distrito de Chhatarpur.

De acuerdo con los primeros reportes, Raikwar salió del complejo para espantar a un mono que merodeaba por la zona. En el intento, levantó un tubo de hierro para ahuyentar al animal.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el objeto metálico hizo contacto con una línea eléctrica de alta tensión que pasa justo por encima del techo. Una descarga fulminante recorrió la estructura y llegó al joven, que se desplomó de inmediato.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del hotel y posteriormente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes, difundidas con advertencias por su contenido sensible, generaron consternación entre los usuarios, quienes lamentaron la rapidez con la que una acción aparentemente inofensiva derivó en una tragedia.

Investigación preliminar

Tras el reporte del personal, agentes de la comisaría de Bamitha acudieron al lugar, confirmaron el fallecimiento de Raikwar y trasladaron el cuerpo para la autopsia de rigor.

La Policía abrió una investigación para determinar si la proximidad de la línea de alta tensión incumplía las normas de seguridad o si hubo negligencia por parte de la administración del complejo.

El jefe de la comisaría local informó que el caso sigue en curso y que las autoridades evaluarán las responsabilidades tanto del resort como de la empresa eléctrica involucrada.

El dueño del resort reconoció que una línea eléctrica pasa directamente sobre las instalaciones y aseguró que, antes del accidente, ya se habían presentado solicitudes formales para reubicar el tendido eléctrico. Sin embargo, afirmó que las autoridades no respondieron favorablemente a esas gestiones.

De comprobarse que existían advertencias previas sobre el riesgo y que no fueron atendidas, el caso podría involucrar no solo al hotel, sino también a la compañía eléctrica y a las agencias reguladoras de seguridad.

Pradeep Raikwar era padre de dos niños, según la prensa local.

Video con imágenes sensibles, se recomienda discreción.