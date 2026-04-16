Planeta insólito

Trabajador de hotel muere electrocutado al ahuyentar a un mono y todo quedó grabado

La Policía abrió una investigación para determinar si la proximidad de la línea de alta tensión incumplía las normas de seguridad

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Por Fátima Jiménez
India accidente
Las cámaras de seguridad del hotel captaron el momento exacto en que el tubo de hierro hizo contacto con la línea de alta tensión y el joven murió electrocutado. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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