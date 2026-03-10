Planeta insólito

Tiene 12 años y ya obtuvo una diplomatura universitaria: la historia de Lara Ghione

La niña nació con altas capacidades intelectuales y TDAH. Su trayectoria educativa incluye avances sorprendentes, pero también rechazos escolares y episodios de bullying

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA

Ya rendí y me recibí”. Lara Ghione tiene 12 años, vive en Rosario, Argentina, y en diciembre de 2025 completó la Diplomatura en Community Management de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La formación le permitió adquirir herramientas para la gestión de redes sociales y el desarrollo creativo de estrategias para marcas y organizaciones.








Lara Ghionecapacidades intelectuales
