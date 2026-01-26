Se hizo pasar por piloto y voló gratis durante años: canadiense engañó a aerolíneas en Estados Unidos

Autoridades acusan a un canadiense de usar credenciales falsas para viajar sin pagar en aerolíneas de Estados Unidos durante cuatro años.

Un ciudadano canadiense de 33 años enfrenta cargos federales en Estados Unidos tras hacerse pasar por piloto y empleado de aerolíneas para viajar sin pagar durante varios años. La acusación señala que el hombre obtuvo cientos de boletos gratuitos entre 2019 y 2023. El caso salió a la luz luego de su arresto en Panamá y posterior extradición.

El imputado, identificado como Dallas Pokornik, residía en Toronto. Las autoridades estadounidenses lo trasladaron a Hawái, donde un tribunal federal lo procesa por fraude electrónico. La investigación apunta a fallas en los sistemas de verificación del sector aéreo.

De acuerdo con los documentos judiciales, Pokornik trabajó como auxiliar de vuelo en una aerolínea con sede en Toronto entre 2017 y 2019. Tras dejar ese empleo, utilizó credenciales falsas para acceder a beneficios reservados para pilotos y tripulantes activos de tres aerolíneas estadounidenses.

La acusación indica que el canadiense se presentó como piloto o miembro de la tripulación para reservar asientos sin costo. Estos boletos se asignan solo cuando existen espacios disponibles y forman parte de beneficios internos del personal aeronáutico.

La causa se presentó en octubre pasado ante un tribunal federal de Hawái. Esta semana, tras su extradición desde Panamá, Pokornik se declaró inocente. En caso de condena, la ley contempla una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250.000.

Los fiscales no revelaron los nombres de las aerolíneas afectadas. Sin embargo, el expediente señala que tienen sedes en Honolulu, Chicago y Fort Worth, Texas. Hawaiian Airlines indicó que no comenta litigios en curso. United Airlines y American Airlines no emitieron respuesta a las consultas de la prensa.

Cómo burló los controles

Especialistas del sector explicaron que las aerolíneas verifican el estatus de sus empleados mediante bases de datos compartidas. Un piloto retirado y experto en seguridad aérea señaló que una posible falla ocurrió cuando los sistemas no reflejaron que Pokornik ya no figuraba como empleado activo.

Las aerolíneas permiten a pilotos y tripulantes viajar gratis o con grandes descuentos en asientos de reserva. Este beneficio se conoce como jump seat o asiento auxiliar. Su uso requiere autorización y controles específicos.

Los fiscales señalaron que en algunas ocasiones el acusado solicitó viajar en el asiento plegable de la cabina, reservado para pilotos fuera de servicio. Las autoridades no precisaron si logró volar dentro de la cabina de mando.

Tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, la industria aérea reforzó los controles de identidad y acceso. Casos previos de suplantación llevaron a endurecer las medidas de seguridad. El expediente contra Pokornik volvió a poner en el centro del debate los mecanismos de verificación en el transporte aéreo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.