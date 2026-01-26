Planeta insólito

Se hizo pasar por piloto y voló gratis durante años: canadiense engañó a aerolíneas en Estados Unidos

Un canadiense enfrenta cargos en Estados Unidos tras hacerse pasar por piloto y volar gratis durante años. El caso expone fallas en la verificación de aerolíneas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Autoridades acusan a un canadiense de usar credenciales falsas para viajar sin pagar en aerolíneas de Estados Unidos durante cuatro años.
Autoridades acusan a un canadiense de usar credenciales falsas para viajar sin pagar en aerolíneas de Estados Unidos durante cuatro años. ( Canva /Canva)







notas iaSUCEstados UnidosPilotosaerolíneas
El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

