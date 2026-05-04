Salario de hasta $81.000 al año por cuidar un perro: la exclusiva oferta que colapsó solicitudes en Reino Unido

Vacante para cuidar un perro en Reino Unido ofreció salario alto y vivienda incluida. Miles aplicaron y el proceso se cerró rápidamente.

Una familia en Surrey, Reino Unido, publicó una vacante poco común para contratar a una persona encargada del cuidado de su perro dentro de una propiedad privada. El puesto ofreció un salario anual de 60.000 libras ($81.000).

El empleo incluyó beneficios adicionales relevantes. La persona seleccionada tendría vivienda gratuita en un chalé dentro de la propiedad. También contaría con gastos cubiertos como parte del contrato laboral.

El puesto se definió como acompañante residente de perro y asistente de la propiedad. La jornada laboral se estableció de 9 a. m. a 6 p. m., de domingo a jueves. El horario contempló flexibilidad según la presencia de la familia en la residencia.

Las funciones abarcaron el cuidado integral del animal. La persona debía alimentar al perro. También debía encargarse de su higiene. Otra tarea consistía en supervisar su rutina diaria. Además, debía gestionar citas con veterinarios, peluqueros o entrenadores.

El rol incluyó responsabilidades adicionales dentro de la propiedad. El trabajador debía apoyar en tareas domésticas ligeras. También debía colaborar con la organización del hogar en ausencia de los dueños. Entre sus funciones figuraron cocinar en ocasiones, recibir entregas y atender diligencias externas.

Los empleadores solicitaron un perfil específico. Indicaron que buscaban una persona tranquila, confiable y atenta. También exigieron discreción y respeto por la privacidad familiar. El candidato debía garantizar presencia constante en la residencia y velar por la seguridad del lugar.

La oferta generó una alta demanda en pocos días. La consultora Achieve Hospitality, encargada del proceso, informó que recibió miles de solicitudes. Debido a esta respuesta, la empresa cerró la convocatoria en corto tiempo y dejó de aceptar nuevas candidaturas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.