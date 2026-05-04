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Salario de hasta $81.000 al año por cuidar un perro: la exclusiva oferta que colapsó solicitudes en Reino Unido

Trabajo en Surrey atrajo miles de candidatos por salario elevado, vivienda gratuita y funciones centradas en el cuidado de un perro

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Por O Globo / Brasil / GDA
Vacante para cuidar un perro en Reino Unido ofreció salario alto y vivienda incluida. Miles aplicaron y el proceso se cerró rápidamente.
Vacante para cuidar un perro en Reino Unido ofreció salario alto y vivienda incluida. Miles aplicaron y el proceso se cerró rápidamente. (Canva stock/Radhitya Ardian Arkan/Karola G de Pexels)







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