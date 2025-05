Sacerdote influencer contó las ‘estrategias’ que aplica cuando topa con una mujer muy atractiva

Han Chui es un sacerdote peruano de ascendencia China y que actualmente radica en España. Su personalidad extrovertida y desenfadada, sumada a su faceta como creador de contenido en redes sociales, lo hace llamar la atención de miles.

Esto se acrecentó cuando el famoso youtuber español Jordi Wild lo invitó a su pódcast The Wild Project. En este espacio, consumido por millones de personas, Chui concedió una entrevista sin tapujos, donde se refirió a varios temas sobre la iglesia, incluidos algunos que son tabú.

Entre estos estuvo el celibato, la norma del catolicismo que impide a sus sacerdotes sostener relaciones sexoafectivas. El cura peruano explicó detalladamente de qué se trata, qué abarca y sorprendió al comentar cómo lo lleva personalmente.

El cura Han Chui habla sin tapujos sobre cómo lleva el celibato

El religioso reveló que tiene algunas “estrategias” que sus amigos más cercanos ya conocen, para aminorar el deseo o la atracción que puede, naturalmente, sentir por alguien.

“Si aparece un pibonazo (una mujer muy atractiva) yo me quedo mirando a mi colega. Ya se han dado cuenta algunos que los estoy mirando demasiado. Cuando no me conocían incomodaba un poco”, comentó.

“Lo que busco es centrarme en los ojos de mi compañero y que no se me vayan para otro lado. O si no, me hago el tonto y me pongo a mirar el móvil (celular)”, añadió mientras esbozaba una sonrisa.

Luego, el entrevistador le consultó si suele ver películas, a lo que el cura afirmó ser un “cinéfilo”. Seguidamente, el director del pódcast le consultó como gestionaba eso al consumir cine, pues en la gran pantalla aparecen muchas mujeres atractivas.

“Bostezo”, dijo el cura y soltó la risa. “Pues depende de qué película veas vas a pasar con la boca abierta”, le respondió Jordi Wild entre carcajadas.

Han Chui fue parte de uno de los más recientes capítulos del pódcast 'The Wild Project' del famoso youtuber español Jordi Wild. (Instagram)

Más allá de lo cómico, el cura dejó claro que para él, el celibato representa un don otorgado por Dios que le permite entregarse de lleno a su ordenamiento sacerdotal.

También matizó que en cuanto a su carácter célibe, no puede decir “de esta agua no beberé”, pues aunque conoce cómo es actualmente respecto a este tema, no sabe qué puede pasar más adelante. Eso sí, aseguró que reza para que no cambie.

Otro punto curioso que comentó es que la masturbación es contraria al celibato. Además, explicó que a pesar de su criterio, el celibato no es dogmático ni existió siempre en la iglesia.

De hecho, recordó que esto es exclusivo del rito latino (que abarca casi a todos los curas del mundo), pero que hay sacerdotes de las iglesias católicas orientales (pertenecientes a otro rito) que están casados.