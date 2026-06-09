Planeta insólito

Perro queda a la deriva en kayak y aparece casi 5 kilómetros mar adentro: video del rescate se vuelve viral

Una ola separó al perro de su tutor durante un paseo en la playa y desencadenó una intensa búsqueda en la costa inglesa

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Por O Globo / Brasil / GDA
El animal sobrevivió varias horas a la deriva en el mar hasta que una embarcación turística logró localizarlo y rescatarlo.
El animal sobrevivió varias horas a la deriva en el mar hasta que una embarcación turística logró localizarlo y rescatarlo. (Serenity Farne Island Boat Tours/Captura de video)







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