Perro queda a la deriva en kayak y aparece casi 5 kilómetros mar adentro: video del rescate se vuelve viral

El animal sobrevivió varias horas a la deriva en el mar hasta que una embarcación turística logró localizarlo y rescatarlo.

Un pastor alemán llamado Bruce protagonizó un rescate que captó la atención en redes sociales luego de quedar a la deriva en un kayak inflable y recorrer casi 5 kilómetros mar adentro frente a la costa de Bamburgh, en Northumberland, al noreste de Inglaterra.

El video del rescate circuló ampliamente este lunes 8 de junio. La grabación fue publicada por la empresa Serenity Farne Island Boat Tours y muestra el momento en que la embarcación es localizada en el mar con el perro aún a bordo.

Según la información divulgada por la compañía, Bruce navegaba en un kayak junto a su tutor, Arran McArthur, durante un paseo en la playa. Una ola repentina arrancó la embarcación de sus manos y la corriente comenzó a alejarla de la costa.

McArthur intentó alcanzar al animal a nado. Sin embargo, los fuertes vientos empujaron el kayak cada vez más lejos.

Tras regresar a la playa, el hombre alertó a la guardia costera. A partir de ese momento inició una operación de búsqueda con apoyo de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI).

El llamado de emergencia también llegó al capitán Jimmy Reid, de Serenity Farne Island Boat Tours. Reid decidió participar en las labores junto al tripulante Aaron Fordy.

Terrified dog rescued from kayak three miles out to sea after freak wave pic.twitter.com/8ytBdWR0UN — The Sun (@TheSun) June 9, 2026

La búsqueda se concentró lejos de la costa

Durante la operación, Reid consideró que la corriente podía haber desplazado el kayak hacia una zona más alejada del litoral.

Mientras otras embarcaciones realizaban rastreos cerca de la costa, la tripulación optó por ampliar el radio de búsqueda mar adentro.

Después de aproximadamente media hora, los rescatistas divisaron un kayak azul y blanco flotando en el agua.

Al acercarse, descubrieron que Bruce permanecía dentro de la embarcación.

El perro saltó al agua durante el rescate

La recuperación del animal enfrentó un momento de tensión.

Cuando los tripulantes intentaron ponerlo a salvo, el perro se asustó, se soltó de la correa y saltó al mar.

Fordy logró alcanzarlo y subirlo a bordo de la embarcación de rescate.

Bruce temblaba por el frío. La tripulación lo envolvió en toallas y le proporcionó agua.

Una vez concluido un recorrido turístico por las islas Farne, el equipo regresó al puerto y reunió al perro con su tutor.

De acuerdo con Reid, en sus diez años de trabajo en el mar había presenciado situaciones inusuales, pero nunca había encontrado a un perro solo dentro de una embarcación a la deriva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.