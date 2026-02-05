Planeta insólito

Perro policial rescata a adolescente con autismo perdido durante tormenta de nieve en Estados Unidos

Un operativo policial con apoyo de un perro K-9 permitió encontrar con vida a un menor de 13 años expuesto a temperaturas bajo cero durante una fuerte nevada

Por O Globo / Brasil / GDA
Un perro bloodhound guio a la Policía hasta un adolescente con autismo desaparecido en una tormenta de nieve en Estados Unidos y evitó un desenlace fatal.
Un perro bloodhound guio a la Policía hasta un adolescente con autismo desaparecido en una tormenta de nieve en Estados Unidos y evitó un desenlace fatal. (Departamento de Policía de Gastonia/Departamento de Policía de Gastonia)







