Perro policial rescata a adolescente con autismo perdido durante tormenta de nieve en Estados Unidos

Un perro bloodhound guio a la Policía hasta un adolescente con autismo desaparecido en una tormenta de nieve en Estados Unidos y evitó un desenlace fatal.

Un perro policial de la ciudad de Gastonia, en Carolina del Norte, resultó clave para localizar a un adolescente con autismo de 13 años que se perdió durante una intensa tormenta de nieve registrada el fin de semana en Estados Unidos.

El menor salió de su vivienda la noche del sábado sin ropa adecuada para el frío, en medio de condiciones climáticas extremas, con nevadas y temperaturas bajo cero. Tras confirmarse su desaparición, cuerpos policiales, personal de la oficina del sheriff y servicios médicos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda ante el riesgo de hipotermia.

Durante el despliegue, las autoridades solicitaron apoyo del K-9 Bo, un perro bloodhound del Departamento de Policía de Gastonia. El animal olfateó una prenda del joven y siguió el rastro a través de la nieve profunda, lo que permitió guiar a los equipos hasta un perímetro previamente asegurado.

En ese punto, los rescatistas lograron ubicar al adolescente. El joven presentaba baja temperatura corporal, pero no mostraba lesiones de gravedad. El personal médico le brindó atención inmediata antes de entregarlo a su familia.

Las autoridades resaltaron la rápida respuesta interinstitucional y la coordinación entre agencias como factores determinantes para el resultado positivo. También subrayaron el valor de los perros entrenados en operativos de búsqueda bajo condiciones adversas.

El Departamento de Policía destacó el desempeño de Bo en una publicación en Facebook, donde se observó al animal cubierto de nieve tras completar la búsqueda. La institución enfatizó que el trabajo del K-9 fue decisivo para que el menor regresara a casa con vida.

La tormenta de nieve, que cubrió amplias zonas del estado, figuró entre los eventos climáticos más severos de la temporada, lo que incrementó los riesgos de accidentes y desapariciones tanto en áreas residenciales como rurales.

