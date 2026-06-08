Perro con 1,5 millones de seguidores en TikTok fue secuestrado y terminó como comida en un restaurante de China

La desaparición de un famoso border collie terminó en tragedia. Su propietario ahora busca sanciones y una indemnización por la pérdida.

Un border collie con 1,5 millones de seguidores en la red social Douyin (TikTok en China) murió después de ser secuestrado de una finca en la provincia de Henan, China, y vendido a un restaurante por el equivalente a $26 aproximadamente. El animal fue sacrificado y consumido el mismo día, según informó el diario South China Morning Post.

El perro, llamado Chutou, tenía 8 años y era una figura popular en las redes sociales de su dueño, Guo, un influencer chino dedicado a la creación de contenido sobre viajes.

Según la información divulgada, Chutou permanecía al cuidado de los padres de Guo mientras el creador de contenido viajaba a Georgia para grabar material para sus plataformas digitales.

Las cámaras de seguridad captaron el 11 de mayo a una pareja que se llevó al animal de la propiedad. Tras detectar la desaparición, la familia presentó una denuncia ante las autoridades locales y ofreció una recompensa para recuperar al perro.

Dueño localizó a los sospechosos semanas después

Cuando regresó de su viaje, Guo logró ubicar a la pareja en una aldea cercana el 26 de mayo. En ese momento ofreció una recompensa equivalente a $1.500 para recuperar a Chutou.

De acuerdo con el relato del influencer, los sospechosos afirmaron que creyeron que se trataba de un perro mestizo. Además, reconocieron que vendieron el animal a un comerciante local.

Guo aseguró que el valor de Chutou alcanzaba al menos $9.600.

La desaparición de un famoso border collie terminó en tragedia. Su propietario ahora busca sanciones y una indemnización por la pérdida. (Chutou/Redes sociales)

El perro fue vendido a un restaurante

El influencer también confrontó al responsable del establecimiento donde el animal fue sacrificado.

Su intención era recuperar restos o muestras de pelo para conservar algún recuerdo del perro. Sin embargo, según relató, le indicaron que esos elementos ya habían sido desechados.

Ahora Guo busca que las autoridades presenten cargos penales contra los presuntos responsables del robo. También pretende obtener una compensación económica por la pérdida de Chutou.

Consumo de carne de perro sigue permitido en varias regiones de China

China no cuenta con una prohibición nacional sobre el consumo de carne de perro.

Algunas ciudades, como Shenzhen y Zhuhai, sí establecieron restricciones que prohíben el consumo de carne de perros y gatos.

No obstante, en otras zonas del país la carne canina aún forma parte de tradiciones gastronómicas locales y continúa siendo utilizada como ingrediente en algunos establecimientos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.