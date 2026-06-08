Planeta insólito

Perro con 1,5 millones de seguidores en TikTok fue secuestrado y terminó como comida en un restaurante de China

El popular perro desapareció mientras su dueño viajaba. Semanas después descubrieron que había sido vendido y consumido en un restaurante

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La desaparición de un famoso border collie terminó en tragedia. Su propietario ahora busca sanciones y una indemnización por la pérdida.
La desaparición de un famoso border collie terminó en tragedia. Su propietario ahora busca sanciones y una indemnización por la pérdida. (Chutou/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChinaTikTok
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.