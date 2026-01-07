Perrito de 16 años con demencia canina emociona en redes al aferrarse a una rutina que sorprende a miles

El video de Max permitió reflexionar sobre el envejecimiento animal y la importancia de las rutinas en perros adultos mayores.

Un video viral que muestra a Max, un perro de 16 años con síndrome de disfunción cognitiva canina, generó una fuerte reacción en redes sociales por la forma en que el animal mantiene una rutina nocturna pese a su deterioro cognitivo.

La grabación publicada en TikTok acumuló cerca de 2,5 millones de visualizaciones y más de 475.000 me gusta. En la escena, Max camina por el pasillo de su casa rumbo a su cama, un hábito que cumple cada noche a las 7 p. m. Antes de llegar al dormitorio, el perro se detiene, gira y retrocede.

Según el texto del video, el movimiento indica que recordó su refrigerio nocturno, un elemento fijo en su rutina que no suele pasar por alto.

Rutina que destaca su condición médica

El comportamiento tomó relevancia por el diagnóstico del animal. Max padece síndrome de disfunción cognitiva canina, enfermedad neurodegenerativa que afecta memoria y conducta en perros adultos mayores y que guarda similitudes con la demencia en humanos.

Aun con ese cuadro, el video mostró que el perro conserva hábitos arraigados, como el recuerdo de su premio antes de dormir, acción que muchos usuarios interpretaron como un ejemplo de la fuerza de las rutinas en animales longevos.

Sandra Bond, dueña de Max y residente en California, indicó a la revista Newsweek que el perro suele acostarse solo cada noche, pero a veces regresa por el pasillo cuando recuerda que debe recibir su refrigerio. Bond explicó que el premio consiste en un masticable con caldo de huesos, útil para que Max permanezca tranquilo antes de dormir.

Problemas de salud acumulados

Max enfrenta otras afecciones: enfermedad vestibular, artritis, un tumor estomacal, ceguera y sordera. Pese a ello, su dueña afirma que el perro vive enfocado en el presente y reacciona a estímulos asociados a su rutina diaria.

Bond considera que esta etapa corresponde a “años extra”, los cuales procura aprovechar junto a Max y su hermana gemela, Pumpkin.

El contenido provocó miles de comentarios de usuarios que compartieron experiencias con mascotas envejecidas. Entre estas reacciones, el público señaló que los perros mayores son encantadores y destacaron la ternura de la etapa en la que comienzan a acostarse solos.

Otros mencionaron que muchos animales observan a sus dueños como si preguntaran si es hora de dormir. Un comentario resumió el sentimiento general: “Qué hermoso envejecer cuidado, comprendido y amado”.

Claves sobre el síndrome de disfunción cognitiva canina

El envejecimiento canino incluye cambios físicos y también transformaciones metabólicas y estructurales en el cerebro. En algunos animales, este proceso deriva en síndrome de disfunción cognitiva canina, trastorno progresivo que afecta memoria, atención, orientación y capacidad de aprendizaje.

Datos divulgados por Purina en su plataforma CentreSquare indican que el síndrome comparte rasgos con la enfermedad de Alzheimer en las personas. Los signos clínicos incluyen desorientación, alteraciones del ciclo sueño-vigilia y disminución de la interacción social.

Las estimaciones señalan que la prevalencia del trastorno oscila entre 14% y 35% de los perros, con un aumento en frecuencia y gravedad conforme avanza la edad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.