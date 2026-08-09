Planeta insólito

Perrita rescatada conmueve con su historia viral: llegó moribunda y ahora es la consentida de una gasolinera en Costa Rica

Más de dos millones de personas ya vieron el video que narra la historia de Mónica, una perrita explotada para crías, y que encontró amor en los trabajadores de una estación de servicio

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Por Fiorella Montoya
Mónica, una perrita rescatada, se sienta a ver a las personas que llegan a la gasolinera e incluso algunos la saludan. (Captura)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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