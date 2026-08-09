Perrita rescatada conmueve con su historia viral: llegó moribunda y ahora es la consentida de una gasolinera en Costa Rica

Mónica, una perrita rescatada, se sienta a ver a las personas que llegan a la gasolinera e incluso algunos la saludan.

Una perrita llamada Mónica se ha llevado todas las miradas en redes sociales, luego de que su historia fuera vista por más de dos millones de personas. Ella es la mascota de una gasolinera en Costa Rica y una creadora de contenido fue la encargada de darla a conocer.

Denisse Lashley publicó el video donde se ve a la perrita con la descripción: “Si esta perrita encontró su camino, tú y yo también podemos. Confía en la Divinidad. De explotada para crías ‘puras’ Stafford a tener muchos cuidadores. Se escapó, llegó moribunda y perdida. Ahora Mónica tiene un superhogar”.

La perrita que se sienta en la gasolinera con su collar a ver clientes pasar tiene una gran historia de supervivencia y amor. Así le contó uno de los pisteros, identificado en el video como Esteban, a la creadora de contenido.

Mónica fue recogida en primera instancia por una mujer y otras personas más se sumaron para ayudar a la mascota.

“La muchacha me dice: ‘Me la voy a llevar’, y la bañó, le cortó las uñas, se las limó, le puso una pañoleta y perfume, y venía la perrilla toda contenta. Después llegó otra gente y le regaló una cama de esas de esponja con unas cobijas y unos peluches”, dijo Esteban.

Además, agregó entre risas que “la bichilla duerme a cachete”.

En la gasolinera se ponen de acuerdo entre varios trabajadores y cada cierto tiempo le compran el alimento para que no le falte nada; también algunas personas que la han conocido le llevan bolsitas de comida e incluso la primera mujer que la ayudó la llevó a castrar.

“¡Ah, no! Si esa perrita es chineada, es la chineada de la bomba. Todo el mundo la cuida; esa perra vino a tocar con gloria. A como ella estaba y a como está ahora, esa perra llegó a la gloria, la verdad", dijo el hombre.