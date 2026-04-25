Planeta insólito

¿Oye pájaros cantar cerca de su casa? Este es el revelador significado, según expertos

¿Se ha preguntado por qué las aves eligen su jardín para trinar? Descubra el importante significado biológico y las curiosas creencias detrás de este fenómeno

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Pájaro pecho amarillo. ave
Los pájaros no eligen al azar los lugares donde permanecen. (Shutterstock)







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AvesSignificado del canto de las aves
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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