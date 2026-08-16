Novillero sufrió cornada en los testículos durante corrida en España

El novillero João D’Alva sufrió una cornada que le provocó una lesión en la zona de los testículos durante un festejo en España. [Imagen con fines ilustrativos]

El novillero portugués João D’Alva sufrió una cornada en los testículos cuando entró a matar a un novillo de La Machamona en Cenicientos, España.

El percance ocurrió el viernes 14 de agosto. Según el parte médico divulgado por Aplausos.es y mundotoro.com, ambas plataformas especializadas en información taurina, D’Alva sufrió un “traumatismo penetrante en testículo” y una lesión escrotal que dejó expuestos ambos testículos.

De acuerdo con Aplausos.es, el animal alcanzó al novillero a la salida de la estocada. D’Alva recibió atención en el quirófano móvil de la plaza antes de ser trasladado a un hospital.

El parte médico indicó que el traslado se realizó para una valoración en urología, con el objetivo de evaluar la viabilidad y efectuar un Doppler testicular.

Mundotoro.com informó que D’Alva intentó matar al novillo, pero no lo consiguió en el primer intento. Cuando lo intentó de nuevo, el animal lo embistió y lo hirió con uno de sus cuernos en la zona de los testículos.

Según la última actualización, Aplausos.es señaló que todavía se requería la valoración hospitalaria para determinar si existía una lesión testicular y establecer el pronóstico definitivo.

D’Alva también sufrió otra cornada durante el último festejo del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, en Toledo, según informó TC Televisión. En esa ocasión, presentó una herida en la región lumbosacra derecha, con entrada y salida y rotura de la musculatura paravertebral.

La cornada tenía 10 centímetros de profundidad y 20 centímetros de extensión, de acuerdo con esa fuente.