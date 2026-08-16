Planeta insólito

Novillero sufrió cornada en los testículos durante corrida en España

João D’Alva fue atendido en la enfermería de la plaza y trasladado a un hospital para valoración urológica

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Por Jailine González Gómez
El novillero João D’Alva sufrió una cornada que le provocó una lesión en la zona de los testículos durante un festejo en España. [Imagen con fines ilustrativos]
El novillero João D’Alva sufrió una cornada que le provocó una lesión en la zona de los testículos durante un festejo en España. [Imagen con fines ilustrativos] (Carlos Ramón Bonilla/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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