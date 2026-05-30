Planeta insólito

Niña de 3 años sorprendió a su madre con una confesión inesperada y una radiografía confirmó la verdad

La menor no presentó síntomas ni señales de malestar, pero un examen médico reveló que el objeto estaba dentro de su organismo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una confesión inesperada de una niña de 3 años llevó a su familia al hospital. La radiografía confirmó que había ingerido una moneda.
Una confesión inesperada de una niña de 3 años llevó a su familia al hospital. La radiografía confirmó que había ingerido una moneda. (@samarasoaresofc/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas ia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.