Murió joven de 14 años tras someterse a cirugía estética en México

Según el padre de la joven, de 14 años, él no habría dado consentimiento para la operación estética en que murió su hija.

Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, falleció tras someterse a una cirugía estética en el estado de Durango, México. Su trágico caso ha causado conmoción y exigencias de justicia.

Su padre, Carlos Arellano, denunció públicamente que su hija perdió la vida el pasado 20 de septiembre tras haber sido sometida al procedimiento estético sin que él diera consentimiento. De acuerdo con Arellano, esta cirugía habría sido realizado presuntamente en complicidad de la madre de la joven y el médico responsable, identificado como V.M.R.G.

Según el testimonio del padre, la menor fue intervenida el 12 de septiembre y, tras varios días de complicaciones, falleció en la clínica Santa María. Sin embargo, en el certificado de defunción se asentó falsamente que la causa fue “enfermedad”, lo que -acusó constituye un intento de encubrimiento.

“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, expresó el padre.

Fiscalía investiga a madre y médico

Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, confirmó que la investigación está en curso. Informó que, en un inicio, ambos padres firmaron la conformidad con el certificado de defunción. Sin embargo, al día siguiente, el padre interpuso la denuncia al enterarse de que la adolescente había sido sometida a una cirugía de mama.

La fiscal señaló que la madre podría ser procesada por omisión de cuidados, al haber puesto en riesgo la vida de su hija menor de edad, mientras que el médico enfrentaría cargos por homicidio culposo.

Sheinbaum ofrece apoyo a la familia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se refirió al caso de Paloma Nicole. (Shutterstock)

Durante su conferencia mañanera del 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y ofreció apoyo directo a la familia de Paloma Nicole.

“Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia y vemos cómo podemos apoyar”, respondió la mandataria tras conocer la denuncia.

Otros casos de cirugías estéticas que terminaron en tragedia en México en 2025

El caso de Paloma Nicole no es el único registrado este año en el país. En diferentes estados se han reportado muertes ligadas a procedimientos estéticos: