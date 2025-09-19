Mujer se casó con el hijo del asesino de su madre, ocho meses después: ‘Él no es su padre’

Una mujer se casó con el hijo del hombre que asesinó a su madre. No, por más difícil de creer que esto suene, la frase anterior no fue sacada de un libro ni de una película. Se trata de un insólito caso real; una de esas historias a las que la ficción les queda corta.

Y sí, a cualquiera se le para el pelo al escucharlo; pero los estadounidenses, Nicole y Justin, decidieron vivir su amor sin limitaciones ni vergüenzas. Quizá más sorprendente aún, es que eligieran narrar sin tapujos su historia al medio The Sun.

“Es difícil creer que el papá de mi esposo mató a mi mamá. Pero Justin no es su padre, no se parece en nada a él y está tan horrorizado como yo por lo que hizo”, comentó la mujer.

Ambos se conocieron en marzo de 2021, luego de que sus padres empezaran a salir. Sin embargo, en ese momento, Nicole tenía una relación sentimental con el padre de sus dos hijas, de quien se separó poco después.

De acuerdo con lo revelado por la estadounidense, el vínculo de su madre, Ilene Gowan, con Ivan Brammer, padre de su actual esposo, parecía normal en un inicio. No obstante, todo cambió cuando ella le confesó que el hombre había intentado estrangularla en medio de un ataque de celos.

Tras escuchar la declaración de Gowan, la mujer le pidió que terminara la relación con Ivan y buscara un lugar donde vivir. Si bien la petición fue aceptada, la pareja decidió abandonar la vivienda e instalarse en otra zona.

En un insólito caso, hoy la mujer estadounidense lleva el apellido del hombre que asesinó a su madre. (Facebook Nicole Brammer)

La desaparición de Ilene Gowan

El 14 de febrero de 2023, Ilene Gowan fue reportada como desaparecida en Iowa, Estados Unidos, luego de que no se presentara a trabajar y sus familiares no la encontraran en ningún lugar.

Sin embargo, las autoridades se mostraron indiferentes con el caso, argumentando que al ser una persona adulta, era probable que escapara por su propia cuenta. Ante esto, amigos y compañeros de Nicole organizaron una búsqueda masiva con drones y un piloto que sobrevoló la ciudad.

Días después, la Policía le informó a Nicole que dos hombres habían hallado el cuerpo de su madre en una zanja, ubicada a las afueras de Council Bluffs, cerca de una zona de caza.

Según la mujer, la identidad de Ilene tuvo que ser confirmada con sus huellas dactilares y una característica física particular, ya que los restos estaban congelados y con signos de deterioro.

El primer sospechoso del asesinato fue Ivan, y así lo demostró la investigación policial, por lo que a principios de 2024 las autoridades descubrieron que él era culpable y un tribunal lo condenó a 50 años de prisión.

La pareja se casó ocho meses después

Tras la decisión del juez, Justin y Nicole se acercaron más e iniciaron una relación amorosa.

“Él también perdió a su padre aquel día, de una forma distinta. Nos unió entender que el dolor no define nuestro futuro”, comentó Nicole para el diario The Sun.

“Nos enfrentamos a todo juntos: la búsqueda, la Policía, el funeral, el juicio. Cada paso fue durísimo, y en el peor momento de mi vida, Justin estuvo a mi lado”, agregó la mujer, haciendo referencia a que ocho meses después ambos decidieron casarse.