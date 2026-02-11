Influencer admite que inventó secuestro de su perro y promete donar el dinero recaudado

El creador de contenido admitió que inventó el secuestro de su perro. Afirmó que entregará a organizaciones el dinero obtenido.

El influencer francés Cyril Schreiner, con 12 millones de seguidores en redes sociales, admitió que inventó el supuesto secuestro de su perro pug Albert. La historia se volvió viral y generó una ola de preocupación entre sus seguidores. El creador de contenido afirmó que donará todo el dinero que obtuvo con las publicaciones relacionadas con el caso.

El joven de 27 años confesó que simuló el rapto pocos días después de anunciar el reencuentro con su mascota. La revelación la hizo el lunes 9 de febrero mediante un video publicado en Snapchat.

En el mensaje indicó que revelaba la verdad porque existían asuntos importantes para él. Reconoció que el último año resultó difícil en el plano personal. También señaló que no se sentía satisfecho con el contenido que producía.

El influencer explicó que buscaba recuperar la alegría de las historias que compartía en 2016. Negó que la intención fuera atraer más visualizaciones o nuevos suscriptores. Aseguró que el dinero no motivó la publicación de los videos.

Schreiner asumió la responsabilidad por lo ocurrido. Calificó su conducta como un error y ofreció disculpas públicas. Indicó que pretendía hacer una broma de gran escala, pero reconoció que la situación se salió de control y provocó una implicación emocional mayor a la prevista.

La historia del supuesto secuestro del pug Albert inició a finales del mes anterior. Según la versión difundida, el perro desapareció mientras jugaba en el jardín de la casa. El influencer compartió imágenes de cámaras de seguridad que mostraban el presunto incidente.

Sin embargo, en el saco donde supuestamente estaba el animal había papas. El montaje generó reacciones de indignación entre seguidores, quienes cuestionaron cómo alguien podía considerar adecuada una idea de ese tipo.

Tras la confesión, Schreiner prometió donar a organizaciones de protección animal todo el dinero que recibió por las publicaciones vinculadas con la historia falsa. No precisó el monto recaudado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.