Planeta insólito

Influencer admite que inventó secuestro de su perro y promete donar el dinero recaudado

Cyril Schreiner reconoció que simuló el rapto de su mascota, que provocó conmoción en redes sociales, y ofreció disculpas públicas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El creador de contenido admitió que inventó el secuestro de su perro. Afirmó que entregará a organizaciones el dinero obtenido.
El creador de contenido admitió que inventó el secuestro de su perro. Afirmó que entregará a organizaciones el dinero obtenido. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGinfluencerperro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.