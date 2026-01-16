Imágenes inéditas muestran a la mayor tribu aislada del mundo en un encuentro raro en la Amazonía: vea el video

Varias personas del pueblo Mashco Piro, en la Amazonía, captados en el inédito video.

En las profundidades de la selva del Amazonas vive el pueblo Mashco Piro, considerado como la tribu más aislada del mundo. Ahora, el resto del orbe puede tener un mayor acercamiento a esta comunidad, luego de que salieran a la luz imágenes inéditas que se habían mantenido bajo estricta reserva.

El registro en alta definición muestra a integrantes de Mascho Piro emergiendo con cautela de la selva hasta una playa amazónica, armados con arcos y flechas, en una escena extraña y cargada de tensión.

En el video, los indígenas aparecen entre la vegetación densa y caminan hacia la orilla del río, observando a foráneos a la distancia. Inicialmente en posición defensiva, analizan el entorno, apuntan sus armas y se desplazan en formación. Poco a poco, sin embargo, el clima cambia: los arcos se bajan, algunos integrantes se acercan e incluso llegan a esbozar sonrisas.

Las imágenes fueron divulgadas por el ambientalista y escritor estadounidense Paul Rosolie, durante su participación en un pódcast presentado por el reconocido informático estadounidense Lex Fridman.

Imágenes inéditas de un extraño encuentro del pueblo Mascho Piro, la tribu más aislada del mundo

Según Rosolie, quien investiga la Amazonía desde hace cerca de dos décadas, el momento fue uno de los más impactantes de su vida.

“Para que todo esto tuviera sentido, necesitaba mostrar estas imágenes. Esto nunca se había visto antes”— afirmó.

El ambientalista y escritor estadounidense Paul Rosolie liberó el video, que muestra a varias personas del pueblo Mashco Piro, considerado la tribu más aislada del mundo. (Captura de video)

Hasta ahora, los pocos registros de pueblos en aislamiento se habían realizado a larga distancia y con baja calidad. Según explicó, el nuevo material fue captado con equipos de alta precisión, lo que permite observar detalles inéditos del comportamiento del grupo.

Considerado el mayor grupo indígena en aislamiento voluntario del planeta, este pueblo enfrenta una escalada de amenazas en la selva que separa a Perú y Brasil.

Presionados por madereros, narcotraficantes y los efectos de la crisis climática, los Mashco Piro han sido avistados con mayor frecuencia en el lado brasileño de la frontera, especialmente en la Tierra Indígena Mamoadate, en el estado de Acre. Sequías prolongadas, incendios forestales y cambios en el régimen de los ríos reducen la oferta de alimentos y desorganizan sus desplazamientos tradicionales.