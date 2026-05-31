Planeta insólito

Hombre escapa de una tragedia en gimnasio tras quedar atrapado bajo una barra de 145 kilos; video muestra los segundos de tensión

Las cámaras de seguridad registraron cómo el deportista perdió el control del peso y logró liberarse tras varios segundos de angustia

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Por O Globo / Brasil / GDA
El accidente ocurrió durante una serie de supino en Guangdong. El hombre escapó por sus propios medios después de quedar atrapado bajo 145 kilos.
El accidente ocurrió durante una serie de supino en Guangdong. El hombre escapó por sus propios medios después de quedar atrapado bajo 145 kilos. (@mog_russEN/X)







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