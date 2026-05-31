Hombre escapa de una tragedia en gimnasio tras quedar atrapado bajo una barra de 145 kilos; video muestra los segundos de tensión

El accidente ocurrió durante una serie de supino en Guangdong. El hombre escapó por sus propios medios después de quedar atrapado bajo 145 kilos.

Un hombre sobrevivió por poco a un accidente que pudo terminar en tragedia dentro de una academia en China, luego de quedar atrapado bajo una barra de 145 kilos durante una sesión de musculación. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al deportista mientras realizaba una serie de supino con barra en un gimnasio de la provincia de Guangdong. Durante el esfuerzo final, perdió el control del peso y la estructura descendió sobre su pecho hasta acercarse peligrosamente a su garganta.

Al intentar completar la repetición, sus brazos comenzaron a temblar debido a la fatiga. Segundos después, ya no pudo sostener la carga.

Lo más llamativo del video fue la reacción de las personas que se encontraban cerca. Un usuario continuó entrenando en el banco contiguo. Otro permaneció sentado mientras utilizaba su teléfono celular y llevaba audífonos. Ninguno advirtió de inmediato la gravedad de la situación.

Sin recibir ayuda, el afectado intentó llamar la atención y pidió auxilio. Sin embargo, no logró que quienes estaban alrededor reaccionaran de forma inmediata.

🚨Terrifying moment inside a gym..



A man got trapped under a barbell during a workout, but a quick move saved him at the last second. pic.twitter.com/zgmuwiptHT — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 17, 2026

Maniobra desesperada para escapar

Ante el riesgo de quedar completamente inmovilizado, el hombre realizó una maniobra extrema para liberarse.

Las grabaciones muestran cómo giró el cuerpo hacia un costado. Luego quedó boca abajo mientras movía las piernas con fuerza para desprenderse de la barra.

Tras varios segundos de tensión, logró salir del peso y se mantuvo visiblemente afectado por lo ocurrido.

Responsabilidad de los gimnasios en China

La legislación china de protección al consumidor establece que los gimnasios y otros prestadores de servicios deben garantizar la seguridad de los clientes dentro de sus instalaciones.

La normativa contempla obligaciones relacionadas con supervisión adecuada, señalización de advertencia y disponibilidad de equipos de emergencia. La ausencia de estas medidas puede derivar en responsabilidades judiciales cuando ocurre un accidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.