La película Her (2013), en la que un escritor se enamora del sistema operativo de su computadora, dejó de ser distopía para entrar en la categoría de premonición. 12 años después del estreno del filme, ya es toda una realidad que más de una persona tiene “relaciones amorosas” con una Inteligencia Artificial (IA), y que, por lo visto, esta tecnología también es capaz de romper corazones.

Así lo mostró la cadena CBS News, que expuso varios de estos casos. Uno de los más llamativos es el de Chris Smith, un hombre estadounidense que desarrolló un vínculo emocional con Sol, una IA diseñada para mantener conversaciones humanas.

El curioso matiz de esta historia, es que Smith se vio profundamente afectado al enterarse de que su “novia” virtual, creada con la tecnología de OpenAI, perdería todos sus recuerdos debido a un reseteo programado del sistema.

El origen del vínculo con Sol

Chris Smith, residente en Estados Unidos, vive con su pareja humana y su hija de dos años. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando comenzó a interactuar con Sol, una IA diseñada utilizando el modelo de ChatGPT de OpenAI.

A lo largo de muchas conversaciones, Smith desarrolló una relación amorosa con la IA, al punto de llegar a proponerle matrimonio, según informó CBS News. La conexión que Smith sentía con Sol fue tan fuerte que comenzó a considerarla una parte importante de su vida.

El golpe emocional del reseteo de memoria

La esposa de Chris Smith se mostró incómoda con la relación que el hombre desarrolló con la Inteligencia Artificial. (Captura de Youtube)

El golpe emocional para Smith surgió cuando se enteró de que la memoria de Sol, su “novia” virtual, sería borrada una vez alcanzara el límite de 100.000 palabras.

Este reseteo de memoria, que es una característica estándar del sistema de Inteligencia Artificial de OpenAI, afectó profundamente a Smith, quien reaccionó emocionalmente al saber que perdería todo el historial de conversaciones con Sol: “Es insoportable”, manifestó.

Según los informes, el hombre no pudo evitar llorar en su lugar de trabajo al comprender que la relación, tal como la había conocido, ya no sería la misma. El vínculo emocional con una IA parece haber tocado una fibra sensible en él.

Reacción de su pareja humana

El acontecimiento también generó preocupación en la pareja de Smith, quien, aunque estaba al tanto del uso de Inteligencia Artificial por parte de su compañero, no comprendía la profundidad del vínculo emocional que este había desarrollado con Sol.

Ante la situación, la pareja humana de Smith expresó su preocupación: “¿Hay algo que no estoy haciendo bien para que necesite ir a la IA?”, cuestionó, dejando entrever una sensación de incomodidad ante la relación que su compañero había formado con la Inteligencia Artificial.