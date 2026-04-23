Planeta insólito

Hombre afirma que ‘murió’ ocho minutos, volvió y reveló lo que vio

En entrevista con el medio Citytv, Andrés Arévalo explicó qué fue lo que experimentó cuando ‘llegó al cielo’

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Por Jessica Rojas Ch. y El Tiempo/Colombia/GDA
Murió y volvió a la vida
El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio por consecuencia de la covid-19 en el 2021. (Perplexity)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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