Hombre afirma que ‘murió’ ocho minutos, volvió y reveló lo que vio

Un hombre asegura que “murió durante ocho minutos” y que regresó a la vida tras haber sufrido una complicación derivada de la covid-19.

Este fue el relato que contó Andrés Arévalo en el programa Entre vivos y muertos, del canal Citytv. El espacio de entrevistas está disponible en la plataforma YouTube del canal y en él se ve a Arévalo explicando qué fue lo que le sucedió.

Según reportó el medio El Tiempo de Colombia, Arévalo en el 2021 atravesó un deterioro de salud por causa de la covid-19 que lo llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció en estado de coma durante varios meses.

En su conversación, el hombre explicó que durante su hospitalización tenía conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, en un momento, mientras estaba internado, sufrió un paro cardiorrespiratorio que llevó a los médicos a declararlo muerto durante ocho minutos, en los cuales afirmó haber experimentado diferentes situaciones que contó en el programa de Citytv.

¿Qué fue lo que vio al “morir”?

Arévalo explicó que, cuando estaba sufriendo el paro, llegó a un espacio totalmente en blanco, con puertas y nubes en el suelo; lo describió como se representa el cielo en las películas. Manifestó que vio a dos entidades de al menos 13 metros de altura, de color blanco, sin brazos ni piernas, que lanzaban destellos de luz y tenían un solo ojo.

Estas entidades hablaron con él por medio de una comunicación directa a su mente. “Lanzan como un idioma muy corto, muy complejo y muy concreto. Explican todo de una forma muy clara”, manifestó.

“Me calmo un poco y les pregunto: ‘¿Dios existe?’”, dijo, y ellos le respondieron que no de la manera en como lo imaginamos, sino que no tiene conciencia humana y no juzga. El hombre dijo que fue transportado a otro plano y que las entidades le dijeron: “Si usted pasa esa puerta, no hay vuelta atrás; pero le damos el chance de regresar. ¿Qué quiere hacer?“.

“Yo pensaba en mi hijo, que tenía 13 años en ese momento”, agregó. Pensó que no podía desaprovechar la oportunidad, así que decidió regresar a la vida. Cuando volvió, las entidades le advirtieron que habría mucho sufrimiento.

“Regreso, tengo un periodo de descanso y posteriormente empieza el proceso de reincorporación en temas de salud”, contó y agregó que la decisión de volver fue impulsada principalmente por evitarle dolor y tristeza a su hijo y a sus padres. Tras su recuperación, Andrés Arévalo afirma que la experiencia influyó en su visión sobre la vida y la muerte.