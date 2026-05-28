Hamburguesa más cara del mundo cuesta cerca de $5.800 y lleva oro, caviar y champán

“The Golden Boy” mezcla wagyu, caviar, trufa y oro comestible en una hamburguesa reconocida como la más cara del planeta.

Mientras muchas personas pagan una comida rápida por conveniencia, en Países Bajos existe una hamburguesa que cuesta cerca de €5.000, equivalentes a unos $5.800 al tipo de cambio actual.

La preparación se llama “The Golden Boy” y nació en la cocina del chef neerlandés Robbert Jan De Veen, propietario del restaurante De Daltons, ubicado en el pueblo de Voorthuizen. Los Récords Mundiales Guinness la reconoció como la hamburguesa individual más cara del mundo.

El precio se explica por la selección de ingredientes exclusivos. El pan se prepara con champán Dom Pérignon y lleva cobertura de hoja de oro. La carne es wagyu A5, una de las variedades japonesas más cotizadas por su textura y marmoleo.

La receta también incluye cangrejo real de Alaska, caviar Beluga, jamón ibérico Bellota, trufa blanca, queso cheddar con trufa, tomate y pepinillos encurtidos con matcha. Además, incorpora aros de cebolla empanizados en champán.

La hamburguesa se acompaña con una mayonesa ahumada de azafrán hecha con huevos de pato y salsa barbacoa elaborada con café Kopi Luwak de Indonesia y whisky Macallan Rare Cask.

Antes de servirse, el platillo pasa por un proceso de ahumado con humo infusionado en whisky.

A pesar de sus ingredientes extravagantes, el tamaño de la hamburguesa es convencional. El chef evitó crear una preparación gigante y apostó por una experiencia gastronómica enfocada en el sabor.

Según los Récords Mundiales Guinness, De Veen ideó el platillo durante la pandemia. El cocinero observó en redes sociales otra hamburguesa costosa que destacaba más por el tamaño que por la calidad culinaria. Su objetivo fue diseñar una receta lujosa que también ofreciera equilibrio entre sabores.

La descripción oficial del récord señala que la hamburguesa combina los cinco sabores fundamentales: dulce, ácido, salado, amargo y umami.

Quienes deseen probar “The Golden Boy” deben reservar con al menos dos semanas de anticipación. Además, deben realizar un depósito previo de €750 ($875) por unidad.

La primera venta del producto también tuvo un fin solidario. El dinero recaudado se destinó a un banco de alimentos local que logró preparar 1.000 paquetes de ayuda para familias vulnerables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.