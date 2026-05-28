Planeta insólito

Hamburguesa más cara del mundo cuesta cerca de $5.800 y lleva oro, caviar y champán

La creación del chef neerlandés Robbert Jan De Veen figura en los Récords Mundiales Guinness por sus ingredientes de lujo y su exclusivo proceso de preparación

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Por O Globo / Brasil / GDA
“The Golden Boy” mezcla wagyu, caviar, trufa y oro comestible en una hamburguesa reconocida como la más cara del planeta.
“The Golden Boy” mezcla wagyu, caviar, trufa y oro comestible en una hamburguesa reconocida como la más cara del planeta. (O Globo/Divulgación)







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