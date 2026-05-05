Planeta insólito

Hallazgo de tumba de hace 4.600 años, con diadema de oro y tres dientes, reescribe historia de la Edad de Bronce en Europa

Los restos humanos y los objetos que lo acompañaban dan cuenta de la presencia de una persona con cierta jerarquía

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Por Juan Pablo Sanabria y El Tiempo / Colombia / GDA
Hallazgo Serbia
El autor hizo esta recreación con Inteligencia Artificial del hallazgo de la tumba, que data de hace 4.600 años. (Mladenovic, O., & Bulatovic, A. (2026) / Archaeologia Austriaca, 110, I–XIV.)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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