Hallazgo de tumba de hace 4.600 años, con diadema de oro y tres dientes, reescribe historia de la Edad de Bronce en Europa

El autor hizo esta recreación con Inteligencia Artificial del hallazgo de la tumba, que data de hace 4.600 años.

En Serbia, el hallazgo de una tumba que data de hace 4.600 años parecía una excavación arqueológica más. Sin embargo, la presencia de una diadema de oro y tres dientes humanos cambian lo que hasta ahora eran certezas para los historiadores.

Así lo reportó la revista Nat Geo, la cual dio cuenta del trabajo de los investigadores O. Mladenović y A. Bulatović. Ellos encontraron un cadáver de la prehistoria europea en posición fetal en la ciudad serbia de Danubio.

Su hallazgo está obligando a reordenar la cronología de la Edad del Bronce temprana y la media en los Balcanes.

Los tres dientes que modificaron la historia

La revista Archaelogía Austriaca publicó un estudio para confirmar las nuevas fechas absolutas de tres enterramientos en Danubio, Serbia, los cuales corresponden a inhumaciones de yacimientos en Vajuga-Pesak, Golokut-Vizić y Šljunkara-Zemun, en donde encontraron la pieza de oro, junto con vasijas de cerámica y objetos de metal.

Los investigadores O. Mladenović y A. Bulatović encontraron, al analizar los tres dientes humanos en los yacimientos mencionados, que las piezas dentales tienen fechas absolutas, pues se estudió el DNI temporal que diría la fecha correcta.

Los arqueólogos tienen mucho que reconsiderar tras este nuevo hallazgo. Foto ilustrativa. (Alonso Tenorio)

Con esta nueva información, entierros que se pensaban eran de la Edad del Bronce, han resultado ser mucho más antiguos, y otros, en viceversa, serían mucho más actuales.

Con esta nueva información se replantearon fechas de encuentros arqueológicos antes encontrados, por lo que ahora se puede valorar cuáles son sus rutas comerciales, influencias culturales y la manera como el metal se movió por el continente.

La diadema de oro

El oro en las inhumaciones arqueológicas es un raro símbolo asociado con el oro y el poder, por ese motivo, al encontrar una diadema en una tumba de hace 4.600 años, nos habla de que la persona que fue enterrada tenía cierto estatus social en la sociedad del momento.

Este hallazgo en Zemun, cerca del actual Belgrado en Danubio, confirma que esta zona era comercializada o transitada por las élites de la época, pues no es la primera pieza de oro encontrada en estos lugares.

Todo esto es importante porque mueve todos los engranajes históricos sobre la zona, debido a que da cuenta, con fecha precisa, de la existencia de organizaciones sociales jerárquicas cuya ubicación temporal estaba basada, hasta ahora, en conjeturas o rangos muy amplios.