Ganó más de $75.000, pero el casino se niega a pagarle porque ‘la máquina tenía un desperfecto’

A tres años de haber ganado el premio mayor en una máquina tragamonedas, Antonio Miranda sigue esperando que el casino cumpla con el pago. El hombre, un albañil, aseguró haber ganado entre $75.000 y $80.000, pero la administración del establecimiento se negó a entregarle el dinero alegando un supuesto desperfecto técnico.

El incidente ocurrió el 7 de julio del 2022 en el Casino de Río Gallegos, en Argentina. Ese día, Miranda apostó 6.000 pesos argentinos en su máquina habitual y, según su testimonio, la suerte estuvo de su lado. Las luces y sonidos característicos del aparato anunciaron el premio, y la pantalla mostraba la cifra millonaria.

Sin embargo, la alegría duró poco: minutos después, el personal del casino le informó que no recibiría el dinero. Alegaron que la tragamonedas tenía “un desperfecto”, por lo que le devolverían los 6.000 pesos que jugó ese día.

El hombre se había percatado y con su celular logró tomar una fotografía de la máquina, donde se puede ver que había ganado 100 millones de pesos argentinos.

“La máquina empezó a sonar cuando gané. Se acercó uno de los chicos que estaba en el salón, me felicitó y me dijo: ‘Ya vuelvo, que te tengo que tomar los datos’. Al ratito volvió y cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”, contó el hombre en diálogo con el medio TN.

El hombre continúa luchando por el pago, tres años después de lo sucedido. (Captura de video)

Tras la primera negativa de los administradores del casino de pagarle el premio, se retiró del lugar y horas después volvió en busca de alguna respuesta, pero nuevamente se negaron a entregarle lo que había ganado.

“Enseguida me puse en contacto con un abogado para que me indicara qué tenía que hacer. La verdad es que yo gané en buena ley, no hice trampa. Si la máquina funcionaba mal, no es mi problema. Estoy esperanzado en que lo voy a cobrar”, dijo el hombre al medio de comunicación ya mencionado.

“Hay testigos que vieron lo que pasó en la sala del casino, por eso les pedimos que se acerquen a nosotros. Además, pedimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, pero aún no las tenemos”, detallaron los abogados en diálogo con TN.