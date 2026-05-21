Planeta insólito

Forcejeo y terror en un bus: habitantes de calle asaltaron a pasajeros en Colombia; una mujer resultó gravemente herida

El chofer de la unidad intentó ayudar a los usuarios pero la situación se salió de control

EscucharEscuchar
Por El Tiempo/Colombia/GDA y Jessica Rojas Ch.
Asalto bus Colombia
Los pasajeros del bus en Colombia vivieron momentos de terror cuando habitantes de la calle intentaron asaltarlos. (Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AtaqueAutobusColombia
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.