Forcejeo y terror en un bus: habitantes de calle asaltaron a pasajeros en Colombia; una mujer resultó gravemente herida

Los pasajeros del bus en Colombia vivieron momentos de terror cuando habitantes de la calle intentaron asaltarlos.

Un hecho insólito sorprendió a los pasajeros de un bus de transporte público en Colombia y terminó con una persona gravemente herida. De acuerdo con información del medio El Tiempo, la emergencia ocurrió en el centro de Bogotá y fue protagonizada por unas personas habitantes de la calle.

Según confirmó el concejal Juan David Quintero, un hombre intentó robarle a una pasajera y, en el hurto, terminó cortándola con un arma blanca. La situación ocurrió entre las estaciones Calle 34 y Calle 22, una de las rutas más transitadas de la capital colombiana.

Varios hombres abordaron el vehículo y en el recorrido intentaron robarles a los pasajeros, entre ellos, a la mujer herida.

El forcejeo entre asaltantes y pasajeros escaló rápidamente, provocando angustia y terror dentro del autobús.

En medio del caos, el chofer detuvo la unidad con el objetivo de controlar la situación y proteger a los ocupantes. Sin embargo, en el lugar donde paró, había otras personas en condición de calle que se acercaron al vehículo, lo que causó más tensión en la emergencia.

Minutos después, la emergencia fue atendida por la policía. Los oficiales intervinieron en el lugar y lograron restablecer el orden.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre la identidad de los responsables ni sobre el estado de salud actualizado de la víctima. El caso sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.