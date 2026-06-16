Explosión de cargador portátil deja a influencer con graves quemaduras tras salir de un gimnasio

Una cámara de seguridad captó el instante en que un cargador portátil se incendió dentro de un bolso y causó lesiones severas a una influencer.

Una influencer y diseñadora de videojuegos de Kazajistán sufrió graves quemaduras luego de que un cargador portátil, conocido como power bank, explotara dentro del bolso que llevaba cruzado sobre el torso. El incidente ocurrió cuando salía de un gimnasio y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La afectada fue identificada como Dilyara Khamzina, de 27 años. Además de su trabajo como influencer, también se desempeña como artista digital y diseñadora de juegos.

Las imágenes de seguridad muestran el momento en que Dilyara se encontraba junto a una banca. Había colocado su teléfono celular y se disponía a ponerse los tenis. Segundos después surgió humo desde el bolso y se formó una bola de fuego.

La grabación evidencia cómo la joven intentó quitarse el bolso de forma desesperada mientras las llamas avanzaban. Finalmente logró desprenderse de él y este cayó al suelo completamente deformado por el fuego.

Como consecuencia del incidente, la influencer sufrió quemaduras en la cabeza, incluido el cuero cabelludo. También resultaron afectados el cabello, las cejas, las pestañas y el lado derecho de su cuerpo.

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Powerbank explota en bolso de bloguera



Todo ocurrió en segundos: humo, explosión y llamas que la alcanzaron



Una bloguera de nombre Dilyara en Pavlodar sufrió quemaduras graves en manos y cabeza tras la explosión de su powerbank dentro de su bolso en un gimnasio de… pic.twitter.com/XNPkERG9J0 — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) June 16, 2026

Según relató al medio británico The Sun, en un primer momento no comprendió lo que ocurría. Indicó que escuchaba explosiones y que después identificó que el fuego provenía de su propio bolso. También expresó su agradecimiento hacia los empleados del gimnasio, quienes le permitieron deshacerse rápidamente del accesorio y alejarse de la zona.

Dilyara explicó que inicialmente no percibió la magnitud de las lesiones. Incluso cuestionó la llegada de la ambulancia. Sin embargo, al observar su reflejo en un espejo descubrió que parte de su cabello estaba chamuscado, situación que la llevó a entrar en pánico.

El médico que la atendió recomendó su hospitalización. No obstante, la influencer optó por continuar el tratamiento desde su casa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.