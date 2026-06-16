Planeta insólito

Explosión de cargador portátil deja a influencer con graves quemaduras tras salir de un gimnasio

La explosión de un power bank provocó una bola de fuego que afectó la cabeza y parte del cuerpo de una artista digital

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una cámara de seguridad captó el instante en que un cargador portátil se incendió dentro de un bolso y causó lesiones severas a una influencer.
Una cámara de seguridad captó el instante en que un cargador portátil se incendió dentro de un bolso y causó lesiones severas a una influencer. (X/@ULTIMAHORAENX/Captura)







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