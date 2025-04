Estadounidense atacó a mujer con ocho meses de embarazo, exigiéndole hablar inglés: vea lo que pasó

Una mujer migrante, embarazada y de origen mexicano, fue agredida por una estadounidense mientras trabajaba como vendedora ambulante, aparentemente por no hablar inglés. El ataque quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que ha generado una ola de indignación.

Las imágenes muestran cómo la agresora le bloquea el paso a la mujer y le exige que hable en inglés. Cuando la migrante, identificada únicamente como Mari, intenta continuar su camino, la otra mujer la empuja hasta hacerla caer al suelo.

La víctima, que está por cumplir ocho meses de embarazo, anunció que interpondrá una demanda civil y calificó la conducta de su atacante como carente de “humanidad”.

Estadounidense agredió a mujer embarazada

El video, que ha generado gran indignación, muestra cuando una mujer norteamericana empezó a insultar a la vendedora latina cuando estaba trabajando. “Te dije que no pasaras por esta calle otra vez y lo dije en serio”, dijo la estadounidense y la empezó a empujar hasta que Mari cayó al piso.

‘No está bien’: latina denuncia agresión

Tras el golpe contra el pavimento, Mari, quien está por cumplir ocho meses de embarazo, sufrió golpes y moretones, puntualmente en la parte baja de la barriga.

En una entrevista con el medio Univisión, Mari señaló, visiblemente afectada, que le encantaría “tocarle su corazón y decirle que no está bien lo que está haciendo, que tenga un poco de humanidad hacia las personas”.

Afortunadamente, el bebé de la mujer está en perfectas condiciones de salud y la caída no le afectó. Sin embargo, el ataque le dejó varias secuelas emocionales y mucho miedo.

“Vaya a venir la policía, no me vayan a creer a mí por ser ella de acá, le vayan a dar la razón a ella, me vayan a llevar a la cárcel”, aseguró.

¿Qué se sabe de la agresora?

El indignante video que circula en redes sociales, muestra a la mujer estadounidense agrediendo a una vendedora latina y exigiéndole que hable en inglés. (Captura de TikTok/Captura de TikTok)

Según las autoridades, la mujer que cometió la agresión tiene varios antecedentes por situaciones similares.

“La atacante fue identificada por la policía como Julie Sánchez, de 56 años, quien enfrenta cargos por agresión”, según reportó el anterior medio mencionado.

El abogado de la víctima señaló que le interpondrán una demanda civil a Sánchez. “Estamos demandando para que el fiscal presente cargos de crimen de odio contra la mujer quien atacó a Mari”, dijo el abogado.

¿Qué se sabe de la víctima?

Mari es una migrante que llegó hace cuatro meses a Estados Unidos para, al igual que millones de mexicanos, trabajar para su familia.

Según su relato a Univisión, ella trabaja en el país norteamericano como vendedora ambulante y les envía el dinero a sus hijos en México.

“No como a gusto, porque sé que mis hijos allá están solos, yo no sé si ya comieron o no comieron, si tienen para comer o no tienen para comer”, contó la latina.