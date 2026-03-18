Encontró $26.000 en cheques en Argentina, los devolvió y lo que recibió de recompensa desató indignación

Un hombre devolvió $26.000 en cheques en Argentina. Recibió $20 y el caso desató polémica sobre recompensas.

En Argentina, un vecino de Córdoba protagonizó un caso que generó debate. Mauricio Abdelnur encontró cheques por 37 millones de pesos argentinos (aproximadamente $26.000) en la vía pública. Decidió devolverlos. La retribución que recibió provocó molestia y discusión en redes sociales.

El hecho ocurrió el 27 de enero en Córdoba, Argentina. Abdelnur salió de su trabajo. Observó un sobre roto en la calle. Dentro había cheques por una suma millonaria. Permaneció en el lugar para ubicar al dueño. Nadie regresó. Luego informó a su familia. Su hijo le sugirió devolver el dinero.

Para ubicar al responsable, utilizó inteligencia artificial. Tomó fotografías de los cheques. La herramienta le facilitó un contacto telefónico. El emisor de los documentos estaba vinculado a una empresa en San Luis, también en Argentina. El empresario solicitó el envío por transporte. Abdelnur rechazó esa opción por el monto involucrado y el riesgo.

El hombre coordinó una entrega presencial. Expresó preocupación por posibles reclamos en caso de faltantes. Indicó que la situación lo expuso a un problema mayor pese a su intención de ayudar.

Recompensa genera polémica

Tras concretar la devolución, Abdelnur recibió 30.000 pesos argentinos (aproximadamente $20). Consideró la cifra insuficiente frente al valor recuperado. Señaló que no actuó por dinero. Sin embargo, cuestionó la proporción del reconocimiento.

Luego consultó a especialistas legales. Según la asesoría, el procedimiento correcto era entregar los valores a una autoridad o entidad bancaria. En ese escenario, la normativa de su país contempla una posible recompensa entre el 2% y el 10%.

Con ese criterio, el hombre presentó un reclamo ante el empresario. Argumentó que protegió un patrimonio de alto valor. Indicó que la compensación no reflejó ese aporte.

Acciones legales y malestar

Ante la falta de acuerdo, Abdelnur inició gestiones legales mediante una carta documento. También expresó inconformidad por los costos del traslado. Señaló que la empresa había ofrecido cubrir ese gasto.

El caso se difundió en medios argentinos, generando un debate sobre ética y recompensas. La discusión se trasladó a redes sociales y abrió cuestionamientos sobre cómo se valoran este tipo de acciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.