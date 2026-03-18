Planeta insólito

Encontró $26.000 en cheques en Argentina, los devolvió y lo que recibió de recompensa desató indignación

El hecho ocurrió en Córdoba, Argentina. La devolución de cheques millonarios terminó en reclamo legal por la baja compensación recibida

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un hombre devolvió $26.000 en cheques en Argentina. Recibió $20 y el caso desató polémica sobre recompensas.
Un hombre devolvió $26.000 en cheques en Argentina. Recibió $20 y el caso desató polémica sobre recompensas. (Canva stock/Africa images/pixelshot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGArgentinadinerorecompensa
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.