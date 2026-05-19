Planeta insólito

Clientes abandonan restaurante sin pagar y dejan un mensaje que desató un fuerte debate en redes sociales

Una fotografía con un mensaje escrito en una cuenta de restaurante impulsó una discusión sobre atención al cliente y límites del servicio

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Por O Globo / Brasil / GDA
El incidente se viralizó en redes sociales y expuso posiciones enfrentadas sobre el tiempo de espera y el comportamiento de los clientes.
El incidente se viralizó en redes sociales y expuso posiciones enfrentadas sobre el tiempo de espera y el comportamiento de los clientes. (X / Soy Camarero/Generada con IA / ChatGPT)







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O Globo

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