Carretera privada transformará una de las rutas comerciales más importantes de Centroamérica: este es el recorrido y fecha de inauguración

'Xochi, Corredor de las Flores' es una carretera prrivada que descongestionará una de las rutas más importantes de Centroamérica.

Una carretera privada impactará una de las rutas comerciales más importantes de Centroamérica, al acortar el tiempo de su recorrido en hasta 2 horas y media y convertirla en un corredor biológico y turístico.

Se trata de Xochi, Corredor de las Flores, que está a punto de inaugurarse en Guatemala. La ruta, que conecta suelo guatemalteco con México y El Salvador, atraviesa cuatro municipios del departamento de Suchitepéquez: Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango.

La iniciativa privada cubrirá un tramo de 31 kilómetros con cuatro vías, dos en cada sentido, el cual será utilizado diariamente, según las estimaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), por más de 22.000 personas.

De acuerdo con Agexport, la carretera será inaugurada el próximo 14 de junio y representará un hito en la descongestión de la costa sur guatemalteca. Actualmente, el tiempo promedio para transitar esta zona es de 3 horas; no obstante, los cálculos indican que con el nuevo proyecto, el tiempo se acortará a apenas media hora.

El sitio web de Xochi indica que esta autopista, que se construye con fondos privados de 600 inversionistas guatemaltecos, buscará también tener un impacto biológico y turístico. Para este objetivo, se sembrarán aproximadamente 70.000 árboles nativos y se construirán 50 estructuras para preservar los cauces de los ríos.