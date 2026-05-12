Planeta insólito

Carretera privada transformará una de las rutas comerciales más importantes de Centroamérica: este es el recorrido y fecha de inauguración

El proyecto abarcará un tramo de 31 kilómetros y será utilizado diariamente por más de 22.000 personas

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Por Juan Pablo Sanabria
Xochi
'Xochi, Corredor de las Flores' es una carretera prrivada que descongestionará una de las rutas más importantes de Centroamérica. (Xochi)







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Xochi, Corredor de las FloresGuatemala
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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