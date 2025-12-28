Alquiló un Lamborghini de $400.000 en Miami y desapareció sin devolverlo

Negocio de lujo en Miami perdió un Lamborghini de $400.000 tras un alquiler irregular. Hay recompensa y seguimiento policial.

Un Lamborghini STO valorado en $400.000 desapareció en Miami tras un alquiler de fin de semana en un negocio de automóviles de lujo. El cliente no regresó el vehículo y el dueño ofreció una recompensa para obtener información sobre su localización.

El establecimiento afectado, DRMLXRY, opera en Northwest Seventh Court, en Miami. Nader Zahr, propietario junto a su padre Sam, explicó a 7News que un hombre retiró el Lamborghini amarillo y no cumplió con la entrega acordada.

El hecho ocurrió durante la primera semana de operación de la sucursal en Florida. La apertura se anunció el 11 de diciembre y el alquiler irregular ocurrió el sábado 20.

El Lamborghini STO era el vehículo más valioso de la flota. La familia Zahr abrió la sucursal en Miami después de años de trabajo en Detroit. Nader indicó que construyó el lugar con sus propias manos y señaló el esfuerzo que implicó la expansión.

Recompensa para recuperar el Lamborghini

Los propietarios ofrecieron $2.000 a quien aporte información que permita recuperar el automóvil. 7News indicó que cualquier persona con datos puede contactar a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS. Esa llamada permite optar por otra recompensa de hasta $5.000.

El alquiler que encendió la alerta

El sábado 20 de diciembre, un hombre llegó a DRMLXRY para alquilar el Lamborghini. Pagó un depósito de $1.000 y salió con el automóvil. Las cámaras del local registraron el momento en que Zahr solicitó la identificación del cliente antes de entregar el vehículo.

La devolución debía ocurrir el lunes por la noche. Zahr recibió un mensaje desde el teléfono del cliente. El texto indicaba que “Theoc está en la cárcel”. Ese era el nombre registrado en el alquiler. Tras ese aviso, Zahr intentó comunicarse varias veces sin éxito. Más tarde, el sistema de rastreo del automóvil dejó de transmitir.

Un segundo rastreador instalado en el Lamborghini permitió seguir su trayecto. Cuando los dueños llegaron a la ubicación señalada, el automóvil ya no estaba. La Policía informó que lectores de placas detectaron el vehículo por última vez en Miami Beach. No trascendió más información sobre el paradero del automóvil de lujo.

