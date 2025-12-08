Picnic 2026: ¿Elena Rose, Christian Nodal, Tyga? Estos son los nombres que suenan para el festival

Como es tradición desde hace unos años, la organización del festival Picnic publicó un video para anunciar su ansiado espectáculo y en las imágenes hay varias referencias sobre los artistas que posiblemente sean parte de su line-up.

Basados en las imágenes, en redes sociales el público ya está haciendo sus conjeturas y se leen nombres de artistas como Tyga, Christian Nodal, Elena Rose y hasta Rosalía; sin embargo, todo son especulaciones, ya que la interpretación muchas veces queda sujeta a las esperanzas y gustos de la audiencia.

El clip de poco más de un minuto es una referencia a un viaje en avión: desde el aeropuerto, pasando por el escaneo del equipaje hasta la revisión de pasaportes e itinerarios de viaje.

En el video se ve una rosa de color rojo, lo que muchos han interpretado como la participación de Elena Rose, De La Rose y hasta Rosalía. En otro espacio, la azafata luce un gorro de color negro que algunos dicen puede ser una referencia a Young Miko.

También están quienes vieron una hebilla de metal con una gran “N” y esperan que el mexicano Christian Nodal vuelva a Costa Rica para cantar en el festival. Una llave maya podría referirse a la argentina Emilia Mernes, unos audífonos con un logo muy particular evocarían a los colombianos de Bomba Estéreo y un fuerte trueno que retumba entre las nubes ilusiona a muchos con el regreso del rapero argentino Trueno.

El rapero argentino Trueno fue todo un éxito en su concierto en el Palacio de los Deportes, en el 2024. Es uno de los nombres que suena con fuerza para Picnic 2026. (Archivo)

Entre otras cosas, una pequeña figura de un astronauta es similar al de la portada del disco Cocody Rock, de Alpha Blondy. El tatuaje que se ve en el brazo de una persona alude al que usa el rapero estadounidense Tyga y, por último, una pequeña pista podría ser la confirmación de que Yandel traerá a Costa Rica su espectáculo sinfónico.

El anuncio oficial de la alineación del Picnic 2026 será el lunes 15 de diciembre, así que habrá que esperar hasta ese día para confirmar si las sospechas son reales.

Picnic 2026 se realizará el 14 y 21 de marzo.