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Perros recorren 17 kilómetros juntos en China y desatan una historia que dio un giro inesperado: vea el video

Videos del recorrido en grupo impactaron en redes, pero autoridades aclararon qué ocurrió realmente con los animales en Changchun

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Por O Globo / Brasil / GDA
Perros caminaron 17 km en China y generaron teorías. Autoridades descartaron robo y explicaron la verdadera causa del recorrido.
Perros caminaron 17 km en China y generaron teorías. Autoridades descartaron robo y explicaron la verdadera causa del recorrido. (@Yoda4ever/X)







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O Globo

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