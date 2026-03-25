Perros recorren 17 kilómetros juntos en China y desatan una historia que dio un giro inesperado: vea el video

Un grupo de siete perros recorrió cerca de 17 kilómetros hasta regresar a sus casas en la ciudad de Changchun, en el noreste de China. El caso se volvió viral en redes sociales. Videos mostraron a los animales mientras caminaban por una autopista en aparente coordinación.

Las imágenes evidenciaron un comportamiento organizado. Un perro de raza corgi lideró el trayecto. El animal miraba hacia atrás con frecuencia. Esa acción parecía confirmar que el grupo seguía unido. Un pastor alemán herido avanzaba rodeado por los demás. Los perros ajustaron el ritmo para no dejarlo atrás.

Según versiones difundidas en redes, los animales habrían sido robados y transportados en un camión. Luego escaparon al saltar del vehículo en movimiento. Los reportes indicaron que el grupo caminó durante dos días. Enfrentó temperaturas bajo cero. También protegió al perro lesionado durante el trayecto.

La viralización del caso provocó la reacción de voluntarios. Varias personas iniciaron búsquedas. Utilizaron drones y colocaron carteles en la zona. Días después, los siete perros aparecieron. Todos regresaron con sus dueños, quienes viven en áreas cercanas.

El caso tuvo un giro. Autoridades de la provincia de Jilin descartaron el secuestro de los animales. La versión oficial indicó que los perros se alejaron por cuenta propia. El grupo siguió a una pastora alemana que estaba en celo. El animal suele desaparecer durante algunos días.

Medios estatales señalaron que el episodio reflejó problemas en la difusión de información en línea. Indicaron que se mezclaron datos reales con especulación. Esa situación facilitó que versiones no confirmadas circularan como hechos.

El 19 de marzo, los perros regresaron a sus hogares. Una mujer explicó a medios chinos que buscó a sus mascotas durante cuatro días. Estuvo a punto de desistir. El 18 de marzo, el corgi identificado como Dapang llegó por su cuenta a la vivienda.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.