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Periodista tico pone el nombre de Costa Rica en alto desde la Deutsche Welle, en Alemania

Javier Arguedas es un comunicador que lleva un total de 12 años frente a las cámaras del reconocido medio de comunicación

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Por Fiorella Montoya
El trabajo de Javier Arguedas en la DW tiene enfoque específico en política internacional.
El trabajo de Javier Arguedas en la DW tiene enfoque específico en política internacional. (Cortesía LN /Cortesía LN)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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