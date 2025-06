Periodista despedido tras tuit crítico contra Donald Trump no se arrepiente: ‘No lo hice borracho’

El periodista estadounidense Terry Moran fue despedido de ABC News, medio en el que laboró por 28 años, hasta el pasado 9 de junio. Esto se dio tras la polémica que suscitó una publicación de Moran en X (antes Twitter), en la que criticó a Donald Trump y al subjefe de su gabinete, Stephen Miller.

Una semana después de este parteaguas en su carrera, Moran conversó con The New York Times sobre la controversia. Él aseguró firmemente que no se arrepiente y que “no fue un tuit que hizo borracho”.

LEA MÁS: Donald Trump despide a funcionarios que investigaron casos en su contra

Además, relató que decidió publicarlo en una noche tranquila en la que paseó a su perro y hasta vio la película Ocean’s Eleven. En medio de esta rutina, reflexionó sobre la realidad de su país y plasmó sus pensamientos.

“Estaba pensando en nuestro país, en lo que está pasando, y le daba vueltas en la cabeza. Lo escribí y dije: ‘Es verdad’”, comentó el reputado comunicador de 65 años.

Finalmente, detalló que en esta nueva etapa profesional, en la que se concentra especialmente en crear contenido periodístico para la plataforma Substack, se siente más libre.

“No creo que uno deba arrepentirse de decir la verdad, y yo no lo hago”, sentenció.

¿Qué decía el tuit de Terry Moran sobre Trump?

Terry Moran borró de su cuenta de X el polémico posteo. (X (antes Twitter))

Moran escribió en su tuit, que ya borró, una reflexión en la que afirmó que la labor de Stephen Miller, de conceptualizar las consignas del movimiento de Trump, no se trata de inteligencia sino de “bilis”.

“Miller es un hombre profundamente dotado para el odio. Es un odiador de clase mundial. Esto se nota con solo verlo, porque es evidente que su odio es su alimento espiritual. Se alimenta de su odio”, se lee en la publicación.

“Trump también es un odiador de clase mundial. Pero su odio es solo un medio para un fin, y ese fin es su propia glorificación. Ese es su alimento espiritual”, concluye el mensaje.

El medio People reseñó que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, catalogó el posteo como “desquiciado e inaceptable”, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance se refirió a este como una “calumnia absolutamente repugnante”.