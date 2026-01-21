Periodista desempolva relato de exmayordomo sobre lado oculto de Julio Iglesias: ‘Vivía en una descarada promiscuidad’

Julio Iglesias encara uno de los capítulos más delicados de su historia artística.

A sus 82 años, Julio Iglesias vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque su nombre ha sido sinónimo de romanticismo durante décadas, hoy enfrenta nuevas acusaciones por presunto acoso y agresión sexual, que habrían ocurrido en 2021 a dos empleadas mientras trabajaban para él en República Dominicana y Bahamas.

Como si las denuncias no fueran suficiente, la prensa ha revivido las viejas y explosivas declaraciones de un exmayordomo del cantante, que trazan un retrato íntimo y controvertido de su vida privada.

En 1986, Antonio del Valle, quien trabajó como mayordomo del artista, ofreció un testimonio en el que detalló cómo era convivir con Iglesias en su mansión de Miami.

Dicho relato fue recuperado en forma reciente por la periodista Carlota Corredera, quien, en su programa Directo al grano, aseguró que Del Valle describió que el cantante vivía en “un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad”, llegando incluso a comparar la mansión con un sultanato.

El término alude a un reino gobernado por un sultán, un monarca absoluto cuya vida transcurría en torno al Harén Imperial, donde coexistían su madre, esposas, concubinas e incluso sirvientas.

Según el relato del exmayordomo, la vida en la mansión se asemejaba a una organización tribal, en la que Iglesias ejercía un “poder tiránico”. Además, supuestamente, se refería a las mujeres como “titis” y las trataba como “bestias casadas y sometidas”.

Corredera destacó que estas declaraciones no son nuevas, pues fueron expresadas hace más de tres décadas, y, según la periodista, podrían reflejar un patrón de comportamiento en la vida del intérprete español.

El cantante español Julio Iglesias enfrenta acusaciones por presunto acoso y agresión sexual. (AFP)

Mientras tanto, en el ámbito legal, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, las cuales se mantienen bajo secreto de sumario. En su petición, el defensor asegura que el proceso ha causado a su cliente un “grave daño reputacional”.

En un informe de 15 páginas, Choclán argumenta que los tribunales españoles “carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”. No obstante, las investigaciones contra Iglesias continúan, y el impacto mediático del caso no deja de crecer.

Hoy, el hombre que durante décadas conquistó al mundo con su voz romántica y su presencia arrolladora enfrenta una etapa crítica en su carrera. Julio Iglesias, entre el amor eterno de su público y las sombras de su pasado, encara uno de los capítulos más delicados de su historia artística.