Periodista de Teletica lanza fuerte llamado previo a elecciones: ‘Da igual... ya nadie escucha’

Pablo Campos, presentador y jefe de Calle 7: Informativo, hizo un video para instar al voto informado.

Pablo Campos, periodista de Teletica y director de Calle 7, difundió un video con un mensaje enfocado en la participación ciudadana activa. El comunicador hizo un llamado directo a salir a las urnas para no ceder espacios ante la indiferencia y evitar que otros tomen decisiones por la mayoría.

“Todos los días me toca explicar lo que pasa en este país”, expresó Campos al inicio del mensaje. El periodista agregó: “Escucho quejas, problemas e historias que casi nadie ve”.

Según indicó, existe una frase que se repite con frecuencia entre la ciudadanía: “Es que ya da igual, es que nadie escucha”.

Para el director de Calle 7, esa percepción genera silencio y distancia. Campos advirtió sobre las consecuencias de no votar. “Cuando dejamos de participar, otros deciden por nosotros... No porque tengan razón, sino porque estuvieron ahí”.

El comunicador subrayó que el voto no implica una adhesión política. “Informarse, preguntar y votar no es apoyar a nadie, es no desaparecer. No dejés que decidan sin vos”, finalizó.

En el clip, el periodista mostró imágenes mientras realizaba su trabajo en los sets de Teletica, la bandera de Costa Rica y otras tomas relacionadas con su día a día.