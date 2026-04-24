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Periodista de ‘Noticias Repretel’ vivió insólita situación en vivo: ‘Ya me quedé sin quincena’

El presentador daba el reporte del tiempo cuando fue sorprendido en medio de la edición vespertina

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Por Fiorella Montoya
Periodista de Repretel, Andrés Ramírez, vive desde hace tres meses su momento más soñado
Periodista de Repretel, Andrés Ramírez, fue sorprendido en el set. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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