Periodista de ‘Noticias Repretel’ vivió insólita situación en vivo: ‘Ya me quedé sin quincena’

El periodista de Noticias Repretel, Andrés Ramírez, vivió una situación que lo tomó por sorpresa en el set durante la edición vespertina del noticiero del pasado miércoles.

Ramírez se encontraba presentando de pie la sección del tiempo cuando, de repente, un balón de fútbol fue lanzado a sus manos y, de un momento a otro, fueron ingresando personas al set. La primera de ellas fue la presentadora Viviana Calderón.

“¿Cómo, cómo, Vivi, qué está pasando?”, le dijo Andrés a Viviana, quien preguntó: “Perdón, ¿estamos al aire?”.

El periodista le afirmó que estaban en vivo, pero que no importaba la interrupción. Para ese momento, en el estudio del noticiero ya se encontraban también Mauricio el Chunche Montero y Pablo Gabas.

“Primero que todo, disculpen, juiciosos muchachos, es que estamos ensayando porque Conexión empieza el domingo”, dijo Calderón, una de las presentadoras del espacio de entretenimiento deportivo.

Andrés se tomó el momento con humor e incluso simularon que una de las pantallas se había quebrado. “Ya me quedé sin quincena”, dijo en vivo mientras más integrantes del elenco llenaron el set.

“No sabíamos que estaban al aire, pero aprovechamos”, añadió Calderón, ya que afirmó que ambos sets están de frente y estaban haciendo “unas jupitas, pero el Chunche se emociona”.

El programa Conexión dará inicio el próximo 26 de abril luego de tres años de ausencia en pantalla.