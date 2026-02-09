Periodista de ESPN se conmovió hasta las lágrimas por show de Bad Bunny, en vivo: vea el emotivo momento

John Sutcliffe cubrió el Super Bowl 2026 para ESPN. El espectáculo de Bad Bunny lo conmovió.

El periodista John Sutcliffe, de la cadena ESPN, se conmovió hasta las lágrimas en plena transmisión en vivo del Super Bowl 2026. La razón fue el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, que le tocó fibras sensibles.

A pie de cancha, Sutcliffe explicó que como mexicano-estadounidense fue muy importante ver el espectáculo del puertorriqueño, con tantas reivindicaciones a los latinos.

“Fue muy emotivo el mensaje que mandó Bad Bunny, te guste o no su música. Con amor, con cultura, con cariño. En un mundo que de repente todos se están peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino, a Ricky Martin”, comentó

“También se vale hoy desde México, Argentina, Colombia, Chile o donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny”, concluyó visiblemente conmovido.

El fragmento de esta intervención del periodista se volvió viral en redes sociales y generó un sinfín de reacciones. Muchos usuarios se vieron identificados con el sentir de la figura de ESPN.

“América Latina, somos todos hermanos”, “Nadie como John para opinar, porque sabe lo que es batallar en español dentro de la NFL”, “A mí me enchinó la piel”, “A mí también se me salieron las lágrimas, hermano”, fueron algunos de los mensajes.