Periodista de ESPN se conmovió hasta las lágrimas por show de Bad Bunny, en vivo: vea el emotivo momento

“Viva Bad Bunny”, dijo el experimentado comunicador, tras un sentido mensaje en plena transmisión

Por Juan Pablo Sanabria
John Sutcliffe
John Sutcliffe cubrió el Super Bowl 2026 para ESPN. El espectáculo de Bad Bunny lo conmovió. (Captura de video)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

