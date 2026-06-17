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‘Pensé que iba a perder la pierna’: El doloroso relato de Johanna Solano sobre su accidente en Sudáfrica

En marzo del 2025, la reconocida Miss Costa Rica sufrió una dolorosa caída que requirió cirugía y la marcó para siempre

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Por Fiorella Montoya
Johanna Solano sufrió una caída en la Absa Cape Epic en Sudáfrica y compartió un mensaje de reflexión. Agradeció a su equipo y destacó la intensidad de la competencia.
Johanna Solano sufrió una caída en la Absa Cape Epic en Sudáfrica donde incluso alcanzó podio. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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