‘Pensé que iba a perder la pierna’: El doloroso relato de Johanna Solano sobre su accidente en Sudáfrica

Johanna Solano sufrió una caída en la Absa Cape Epic en Sudáfrica donde incluso alcanzó podio.

Un año después del aparatoso accidente que sufrió Johanna Solano en una carrera que disputaba en Sudáfrica, dio a conocer uno de sus mayores miedos cuando vio las consecuencias de aquella caída.

En aquel momento, la Miss Costa Rica 2011 necesitó puntos de sutura y estar hospitalizada durante varios días para tener una óptima recuperación. “Pensé que iba a perder la pierna”, confesó la deportista al periodista José Alberto Montenegro, durante una entrevista donde repasaron ese momento de su vida.

“El accidente pasó luego de pasar lo técnico (de la carrera), en una calle completamente plana. En algún momento mi llanta de adelante perdió tracción y esa fue la que derrapó, salí volando”, explicó Johanna.

Además, dio a conocer cuáles fueron sus consecuencias físicas en ese momento y lo que pasó por su mente.

“Me golpeé la cara, me vuelvo a ver la pierna y era como abrir un tubo de agua de sangre... Voy a perder la pierna, hasta esos pensamientos se te vienen a la cabeza. En mi vida me había pasado algo así“, contó.

Solano continuó la carrera e incluso consiguió un podio junto a su compañera, aunque eso le costó retirarse del evento, someterse a una cirugía y pasar la hospitalización y recuperación.

“Me marcó para toda la vida”, concluyó.