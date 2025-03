Pedro Guerra en Costa Rica, un concierto para reforzar su amor por los ticos

Al igual que canta, Pedro Guerra habla de manera serena y dulce. Su voz se torna aún más armoniosa cuando en su mente se pintan imágenes que lo hacen feliz, como cuando recordó que hace más de 20 años cantó por primera vez en un concierto en Costa Rica. Aquel encuentro fue en un lugar llamado La Salamandra, donde el público llevó en hojas de papel las letras de las canciones del disco Golosinas.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero la alegría de Pedro al recordar cómo los ticos hicieron todo lo posible para cantar con él sus obras lo llena de emoción, y se ilusiona al máximo cada vez que se da la oportunidad de regresar a nuestro país.

Eso es justamente lo que sucederá la próxima semana, cuando el español vuelva a suelo tico no solo con esas canciones que han encantado a lo largo del tiempo, sino con una nueva producción que, curiosamente, consta de tres discos, en los cuales se hizo acompañar de 37 artistas.

Guerra regresa a un escenario que lo chinea, que lo quiere. Vuelve a interpretar sus éxitos ante una audiencia que le ha brindado todo su cariño y que, con cada nueva producción, se emociona al escucharlo. La cita de Pedrito con los ticos será el viernes 21 de marzo en el Teatro Melico Salazar, en San José.

En entrevista con La Nación, el cantautor hizo un repaso por su relación con Costa Rica, habló de Parceiros, el álbum que lo trae de visita, y de cómo llevó a otro nivel el concepto de “colaborar” con otros talentos de la música.

LEA MÁS: Pedro Guerra: Su concierto fue una reunión íntima con amigos

-Vuelve a la Costa Rica que tanto lo quiere. ¿Cómo ve este regreso para compartir con sus seguidores?

Pues muy contento, la verdad. Hacía ya unos años que no estábamos por allá, regresar siempre me deja contento.

-Además de reencontrarse con su público, viene a presentar estos discos de Parceiros, que al final son un regalo para sus seguidores, pero también para usted.

Estos discos han sido un trabajo muy intenso, pero muy gratificante a la vez, principalmente por la propia dinámica del proyecto, que ha sido escribir canciones con 37 artistas. No es solo un disco de duetos, porque va un paso más allá. Cada canción está escrita a medias con cada artista y eso me ha implicado trabajar de cerca con mucha gente a la que admiro. Ha sido un viaje muy hermoso.

-Precisamente, en los discos lleva las colaboraciones un paso más allá...

Esto lo empecé en el confinamiento por la pandemia, hace cinco años. Inicié escribiendo canciones con amigos, luego pensé que si iba contactando con más gente podría ser un proyecto. Poco a poco el número de personas que se fue sumando creció cada vez más.

”Diseñé Parceiros y decidí separarlo en tres volúmenes para poder ir ofreciendo el contenido a lo largo de todo un año. Empezamos en diciembre del 2023 y acabamos en enero de 2025. Ha sido un trabajo muy intenso, han sido muchos años de esfuerzo, pero se aprende mucho y se disfruta aún más“.

Entrevista con Pedro Guerra

-Su historia con Costa Rica es larguísima y ha tenido capítulos de amor recíproco. ¿Qué significa nuestro país para usted, en lo personal y en lo profesional?

-¡Hombre, sí! La primera vez que estuve allí fue hace muchísimos años. Nos hablaron para ir a cantar a Costa Rica y, en principio, me pareció una locura, porque pensaba que allá nadie me conocía. Pero esa primera vez hicimos dos conciertos en una sala que se llamaba La Salamandra y fue mucha gente. Se llenaron los dos días y, desde ahí, Costa Rica se ha convertido en un destino habitual.

”Hemos ido muchas veces; he cantado en el Auditorio Nacional, en el Melico Salazar, en el Jazz Café de Escazú... En fin, tengo un público que me quiere mucho. Yo quiero mucho a su país desde que lo conocí. Así que vamos siempre atendiendo nuestro amor y nuestra relación de tantos años”.

-El Melico Salazar es un escenario lindísimo, pero también impresiona al artista. ¿Cómo se va a desarrollar el espectáculo?

-Será un concierto de guitarra y voz, como casi todos los que he hecho en Costa Rica. Voy a presentar Parceiros y las canciones del proyecto, pero claro que también cantaré temas de toda mi carrera.

-Es un artista muy conversador, que le gusta tener conexión con el público...

Me gusta mucho conversar, explicar las canciones y contar sus anécdotas, porque siento que así se pueden entender mejor y el público se mete en la música. Eso también va a estar en este concierto, porque no me limito solo a cantar: intento que la gente pase un rato entretenido.

”Generalmente, las canciones son muy intensas, así que todo eso ayuda a que en el concierto haya un poco de alegría, otro poco de reflexión y otro de pensamiento".

LEA MÁS: Poesía, música, éxitos y complicidad con Pedro Guerra

-Desde el Pedro que vino aquella primera vez a La Salamandra hasta el que estará en el Melico la próxima semana, hay muchos cambios, pero también nuevas generaciones que lo han conocido en el camino...

Hay muchas. En América se da algo que aquí en España no, y es que aquí sigo cantando para mi generación o la anterior, pero en América hay más público joven que también escucha la música trova.

”No es una cuestión de gente de cierta edad, sino que, con el tiempo, se añade público nuevo. Eso es algo que se disfruta, se aprecia mucho y, sobre todo, se agradece".

Pedro Guerra viene en concierto a Costa Rica para presentar su nuevo disco 'Parceiros', que consta de tres volúmenes y que grabó junto a 37 artistas. (Archivo)

Sobre el concierto de Pedro Guerra en Costa Rica

El nuevo concierto de Pedro Guerra en Costa Rica será el viernes 21 de marzo en el Teatro Melico Salazar, en San José, a las 8 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son:

Luneta central: ¢59.000.

Luneta trasera: ¢54.000.

Palco luneta: ¢54.000.

Balcón y palco segundo piso: ¢49.000.

Balcón y palco tercer piso: ¢39.000.

Galería cuarto piso: ¢29.000.

El espectáculo es apto para todo público.