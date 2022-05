Paulina Rubio detiene abruptamente concierto y acusa a guardia de tocarla

Paulina Rubio. Foto: Archivo: AP (Matt Sayles)

La gira “Perrísimas” protagonizada por Paulina Rubio y Alejandra Guzmán volvió a dar de qué hablar en las últimas horas cuando “La Chica dorada” paró abruptamente uno de sus conciertos en Phoenix, Arizona, para evidenciar que uno de los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar la había tocado indebidamente.

Todo sucedió el pasado miércoles 18 de mayo. Rubio decidió bajar del escenario para poder cantar con su público el tema “Nena”, que hizo a dueto con Miguel Bosé”; sin embargo, y entre todo el caos que se formó, la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un guardia, a quien además le recriminó por faltarle al respeto, en lugar de protegerla.

“Paren la música, paren la música”, dijo en inglés, para después dirigirse directamente al sujeto: ‘Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad’”.

Todo quedó grabado en un video que ya circula en las redes sociales, donde se han divido opiniones, pues mientras algunos usuarios defienden que haya levantado la voz, otros aseguran que el ataque jamás ocurrió y solo lo habría hecho para llamar la atención. Cabe destacar que hasta el momento no se sabe si la intérprete de “Ni una sola palabra” o alguien de su equipo de trabajo haya tomado acciones contra el guardia de seguridad.

[ Paulina Rubio está de vacaciones en Costa Rica ]

Desde que se anunció que Alejandra y Paulina compartirían escenario la polémica se hizo presente, pues la rivalidad que ambas tienen desde hace ya varios años es un tema muy conocido en el mundo del espectáculo, incluso varios de sus fans se preguntaban si serían capaces de dejarlo todo atrás y poder trabajar juntas.

En un principio se dijo que las cosas no terminarían bien, pues durante el arranque de la gira varios videos que se filtraron en Internet mostraban la poca química que existía entre ellas, al grado de que se ignoraban en los musicales; algo que ha ido cambiando con el paso de las presentaciones.

Otro de los problemas que enfrentó el tour fue el cáncer que le fue diagnosticado recientemente a la madre de Rubio, pero pese a esta delicada situación, la cantante ha demostrado su profesionalismo al continuar con el show.