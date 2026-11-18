En las últimas horas ha habido una situación que llama profundamente la atención en redes sociales y que despertó olas de comentarios: el cierre de las plataformas digitales de algunos creadores de contenido, sobre todo de quienes suelen generar mensajes críticos sobre política costarricense, entre ellos Paula Monge.

Monge, por ejemplo, ha construido durante varios años una amplia plataforma en redes sociales, donde divulga contenido informativo sobre temas sociopolíticos, lo que la ha convertido en una figura vocal de las juventudes ticas. Esta situación despertó curiosidad entre quienes la siguen, pues no han logrado ver más publicaciones de ella.

La Nación constató que sus perfiles de Instagram y TikTok están deshabilitados. Aunque en la búsqueda su perfil aún se encuentra disponible, a la hora de chequearlo el sistema muestra la leyenda: “No se pudo encontrar esta cuenta”.

Mía Fink, al igual que Paula Monge, no sale en redes sociales al ingresar a su perfil. (Albert Marín)

En cuanto a los mensajes que rondan en internet, algunos usuarios han compartido una publicación que dice:

“Busquen a sus creadores de contenido de oposición favoritos. Perfiles eliminados, vacíos o privados. Nos están silenciando... Ellos tienen años exponiéndose a amenazas, odio y ataques personales, con tal de mantenernos informados. Lo único que podemos hacer ahorita para retribuirles un poco de todo lo que han hecho, es no quedarnos callados”, señala la publicación compartida.

Además, se menciona a otros creadores de contenido político como Mía Fink o Philip Heymans, pareja de Paula Monge, quienes también han cesado sus redes sociales.

Amenazas a Paula Monge

Cabe recalcar que en el pasado reciente, Monge ha denunciado públicamente amenazas en su contra. En febrero pasado, tras las elecciones, dio a conocer que recibió gran cantidad de amenazas y mensajes violentos.

“Ojalá a usted le quiten las garantías y no la dejen salir por necia; el gobierno debería hacer lo que hacía Nicolás Maduro en Venezuela, que la desaparezcan por necia. Qué rico me sabe y todos tus videítos de nada sirvieron. Vaya usted y todos sus miaus a la fuente de la Hispanidad”, se lee en el mensaje de un usuario identificado como Sofía, denunció en aquel momento.

Incluso, su madre, en febrero del 2026, habló del trabajo de su hija y validó la labor que su hija ejerce como comunicadora y su papel como divulgadora en temas políticos, así como de opositora no solo del gobierno actual.

“Escuchar a Paula en sus videos no colabora a sostener tanta negación, y creo que es por eso que haya algunos cuantos que, no soportando el mensaje, ataquen a la mensajera. Todo eso lo entiendo, pero jamás, jamás justificaré la violencia, ni contra ella ni contra nadie”, señaló en aquel momento.

La Nación intentó contactar a Paula Monge, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta.

Sin embargo, la también creadora de contenido Abril Umaña, publicó en su canal de Instagram un mensaje de Paula que decía: “Holi, todo bien. Por mi paz mental tomé la decisión de darme un break un rato”.