Viva

Pasajeros desaparecidos en cruceros de lujo: el lado oscuro que la industria no explica

Más de 200 personas desaparecieron en cruceros desde el 2000. Investigaciones incompletas y conflictos legales marcan estos casos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cruceros de lujo acumulan desapariciones sin resolver. Jurisdicción internacional y falta de controles frenan la justicia.
Cruceros de lujo acumulan desapariciones sin resolver. Jurisdicción internacional y falta de controles frenan la justicia. (Imagen con fines ilustrativos). (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCrucero
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.