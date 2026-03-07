Pareja casada durante 70 años muere tomada de la mano tras accidente en Estados Unidos

Un matrimonio de Maryland murió seis días después de un choque. El personal médico colocó sus camas juntas y ambos fallecieron tomados de la mano.

Un accidente de automóvil en Maryland, Estados Unidos, terminó con la vida de un matrimonio que permaneció unido durante siete décadas. Kenneth Oland, de 90 años, y Marilyn Oland, de 88, fallecieron en un hospital de Baltimore seis días después de la colisión. Ambos murieron tomados de la mano tras ser desconectados del soporte vital.

El accidente de tránsito ocurrió el 24 de febrero. Según la Policía Estatal de Maryland, Kenneth Oland conducía hacia el sur cuando intentó cruzar una carretera principal. En ese momento, un vehículo que viajaba hacia el norte impactó de forma lateral el automóvil del matrimonio.

Las autoridades indicaron que las muertes ocurrieron debido a complicaciones médicas derivadas del choque. El informe del Gabinete del Médico Forense de Maryland detalló que Kenneth Oland murió por hipoxia, neumonía, contusiones pulmonares y fracturas en las costillas.

Por su parte, Marilyn Oland sufrió un paro cardíaco, insuficiencia respiratoria y fracturas en las costillas como consecuencia del accidente.

El 2 de marzo, seis días después de la colisión, el personal médico retiró los aparatos de soporte vital en el hospital de Baltimore. El reporte indicó que el equipo de salud colocó las camas del matrimonio una junto a la otra. La pareja murió tomada de la mano.

Kenneth y Marilyn Oland se casaron en 1955. Ocho años después se mudaron a la casa en la que vivieron durante décadas en Thurmont, Maryland.

Durante su vida juntos formaron una familia numerosa. Tuvieron tres hijos, cinco nietos y seis bisnietos.

Una de sus nietas relató que la relación de sus abuelos siempre se caracterizó por el compañerismo. Según explicó a la cadena local WTTG, ambos eligieron estar juntos cada día durante su matrimonio y también partieron juntos.

