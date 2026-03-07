Viva

Pareja casada durante 70 años muere tomada de la mano tras accidente en Estados Unidos

Kenneth y Marilyn Oland, de 90 y 88 años, fallecieron en un hospital de Baltimore tras un accidente de tránsito ocurrido el 24 de febrero en Maryland

Por O Globo / Brasil / GDA
Un matrimonio de Maryland murió seis días después de un choque. El personal médico colocó sus camas juntas y ambos fallecieron tomados de la mano.
notas iaEstados Unidos
